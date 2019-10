LAZIO-ATALANTA FORMAZIONI: MATCH IMPORTANTISSIMO DA ENTRAMBE LE PARTI – A maggio sono state protagoniste nella finale di Coppa Italia 2018-2019, ed ora è considerato a tutti gli effetti uno scontro diretto per l’Europa: Lazio-Atalanta. Da una parte ci sono i padroni di casa che vogliono vincere davanti al loro pubblico per consolidare la loro posizione in piena zona Europa League; dall’altra c’è un’Atalanta terza in classifica a soli tre punti dalla Juventus capolista. Entrambe non vogliono sfigurare nonostante gli impegni di coppa e si prospetta una grandissima battaglia sabato pomeriggio allo stadio Olimpico di Roma. Ora non perdiamoci in chiacchiere e andiamo ad analizzare le formazioni di Lazio-Atalanta.

LAZIO-ATALANTA FORMAZIONI: LE SCELTE DI ENTRAMBI GLI ALLENATORI

Per Simone Inzaghi classico 3-5-2 con Luis Alberto, Caicedo e Lulic a sostegno dell’unica punta Ciro Immobile. Chiavi della difesa a Felipe, Acerbi e Radu. Milinkovic Savic avrà il compito di dare incisività a centrocampo. L’Atalanta di Gian Piero Gasperini si farà trovare preparata alla sfida contro i capitolini e quindi via al 3-4-1-2, contando che i nerazzurri affronteranno il Manchester City in UEFA Champions League. L’attacco verrà disposto con Zapata, Muriel e Malinovskyi; a centrocampo ci sarà il duo Freuler-De Roon; retroguardia capitanata dal buon Kjaer.

LAZIO-ATALANTA FORMAZIONI

Lazio (3-5-2): Strakosha; Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Parolo, Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Djimsiti, Kjaer, Palomino; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Malinovski; Muriel, Zapata.