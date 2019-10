LAZIO-ATALANTA GASPERINI: DOMANI UN GRANDE MATCH – L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è pienamente concentrata sulla sfida di domani pomeriggio contro la Lazio allo stadio Olimpico di Roma: un match importante per quanto concerne la rincorsa all’Europa che conta. I nerazzurri sono terzi in classifica e faranno di tutto per confermare non solo il loro piazzamento, ma anche il loro potenziale: tenendo presente che gli orobici sono solo a tre punti dalla Juventus (guidata da Maurizio Sarri) capolista. Staremo a vedere come si evolverà la situazione sabato, ma intanto andiamo a sentire le parole dell’allenatore nerazzurro in vista di Lazio-Atalanta.

LAZIO-ATALANTA GASPERINI: LE PAROLE DEL TECNICO NERAZZURRO

LAZIO-ATALANTA GASPERINI / CONSAPEVOLEZZA DEI PROPRI MEZZI – “Si riparte da domani, dove ci aspetta una sfida molto importante contro la Lazio. L’obbiettivo è quello di ripartire bene e su questo sono molto ottimista. I giocatori sono rientrati bene dal loro impegno con le nazionali: in particolar modo per quanto concerne le motivazioni. Muriel? È partito bene poi ha avuto un calo anche per l’infortunio che ha riscontrato contro il Genoa. L’assenza di Duvan Zapata permetterà a Luis di superare quelli che sono i suoi limiti. Con l’assenza di Duvan verranno sfruttate al meglio le nostre alternative”.