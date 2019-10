L’Atalanta di Gian Piero Gasperini ha pareggiato contro la Lazio 3-3. Una partita spettacolare, ma c’è tanta amarezza per i nerazzurri che hanno sfiorato il successo visto che erano in vantaggio di tre reti ai danni dei padroni di casa: a segno sono andati Luis Muriel (autore di una doppietta straordinaria) e Papu Gomez (200 presenze con la maglia orobica), ma non bastano per portare a casa i tre punti. Da contare anche la polemica nerazzurra per i due rigori dati alla Lazio che hanno condizionato, in parte, il match. Nonostante ciò, i giocatori sono usciti tra gli applausi dei 500 tifosi dell’Atalanta presenti allo stadio Olimpico: perché l’amore per questa Dea non ha né confini e né influenze dal punto di vista del risultato.

SVEGLIA PRESTO E TUTTI A ROMA – Per una trasferta tanto importante come quella di Roma è tanto semplice quanto impegnativa: sveglia presto, maglia, sciarpa e pullman. Tanti sono i tifosi dell’Atalanta presenti per questo match: contesto che ricorda molto la finale di Coppa Italia, ma questa fa storia a sé. L’entusiasmo è alle stelle e c’è grande ottimismo per la partita: tempo per fermarsi in Autogrill, un panino al volo e si entra allo stadio Olimpico.

SOGNO, RAMMARICO, RABBIA MA QUANTO AMORE PER QUESTA ATALANTA – Pronti via e subito il popolo nerazzurro è protagonista di uno dei primi tempi migliori di sempre: neanche il tempo di mettere il pallone a centrocampo che l’Atalanta è già in vantaggio per 3-0. Un grande boato da parte del tifo che si ritrova momentaneamente in testa alla classifica. Nella ripresa cambia tutto e l’entusiasmo diventa rabbia visti gli episodi arbitrali e anche qualche errore nerazzurro di troppo. Al fischio finale c’è grande rammarico recriminando i due rigori dati alla Lazio, ma sicuramente orgoglio per questa Atalanta che ha dimostrato di essere grande: non solo in campo, ma sotto tutti i punti di vista.