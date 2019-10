Lazio-Atalanta streaming gratis e diretta tv Primavera 1, dove vedere match 18 ottobre

Lazio-Atalanta, Primavera 1. Al Centro Sportivo di Formello alle ore 16 per la 5.a giornata del campionato di Primavera 1 si sfideranno la Lazio di mister Leonardo Menichini e l’Atalanta di mister Massimo Brambilla. La curiosità di questo incontro risiede nel fatto che sabato 19 ottobre Lazio-Atalanta sarà il primo anticipo dell’ 8.a giornata del campionato di Serie A. I baby biancocelesti occupano la 6.a posizione di classifica con 7 punti, frutto di 2 vittorie ed 1 pareggio. La Lazio è reduce dal pareggio casalingo a reti bianche contro l’Empoli e dalla sconfitta in trasferta per 2-1 sul campo della Sampdoria. I baby bergamaschi al contrario guidano la classifica di questo campionato dimostrandosi ancora una volta fra le certezze del campionato Primavera, i nerazzurri hanno fatto 4 su 4 in questo avvio di campionato portandosi a punteggio pieno con 12 punti in testa alla classifica, Atalanta reduce dalla vittoria prorompente contro il Pescara per 5-2. Nella passata stagione a prevalere in entrambi i confronti diretti sono stati i bergamaschi che si sono imposti sia all’andata vincendo 3-0 in casa e sia al ritorno battendo i baby biancocelesti al Centro Sportivo di Formello con il punteggio di 1-3. Lazio-Atalanta sarà diretta dal signor Michele Di Cairano della sezione di Ariano Irpino, coadiuvato da Simone Teodori e Fabio Catani.

Lazio-Atalanta, come seguire il match in tv e streaming

Lazio-Atalanta, info diretta tv e streaming. Questo posticipo di Primavera 1, calcio d’inizio ore 15, sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sportitalia, da questa stagione tutti gli incontri di Primavera 1 saranno trasmessi su Sportitalia, dei match sul canale 60, altri su SI Solo Calcio per chi possiede una Smart Tv di ultima generazione. Inoltre per guardare questo match basta collegarsi sul canale 60 del digitale terrestre o guardare la gara in streaming sul sito ufficiale di Sportitalia. Il match sarà visibile anche su Lazio Style Channel, canale 233 di Sky.