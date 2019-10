Lazio-Rennes, streaming gratis e Diretta Tv Europa League

Dopo la prima, clamorosa, sconfitta all’esordio nella competizione, la Lazio si prepara ad una partita che non può sbagliare.

La vittoria in casa, tra le mura amiche dell’Olimpico, diventa infatti fondamentale per non vedere improvvisamente in salita la qualificazione ai sedicesimi di finale.

Certamente non sarà una partita facile, vista l’ottima partenza in campionato della squadra francese. Ad ogni modo i biancocelesti sono sicuramente i favoriti.

Le probabili formazioni di Lazio-Rennes

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile

Ballottaggi: Caicedo 55% – Correa 45%; Milinkovic-Savic 60% – Parolo 40%

Indisponibili: Correa in dubbio

Squalificati: –

Rennes (4-4-2): Mendy; Traore, Gnagnon, Da Silva, Morel; Bourigeuad, Grenier, Martin, Tait; Raphinha, Niang

Ecco dove vedere Lazio-Rennes in Diretta Tv e Streaming

Le due squadre scenderanno in campo allo Stadio Olimpico giovedì 3 Ottobre alle 21.00.

La partita sarà visibile in Diretta Tv su Sky Sport e in diretta streaming su Sky Go. Se non si possiede l’abbonamento ai pacchetti Calcio e Sport di Sky niente paura, la partita sarà fruibile anche in diretta tv in chiaro su TV8. Per lo stesso motivo, qualora la necessità sia di vedere la partita in streaming, ma senza poter utilizzare Sky Go, basterà digitare TV8 streaming e godersi la visione di Lazio-Rennes.