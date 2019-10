L’indigesta ma vincente performance del Liverpool contro il Salisburgo ha portato più di un’incertezza alla compagine allenata da Jurgen Klopp che quest’oggi affronterà il Leicester, nell’ottava giornata di Premier League 2019/20. I Reds sono al comando essendo addirittura a punteggio pieno, nonostante i pesanti scricchiolii difensivi in Europa. Pare davvero che il team di Anfield voglia puntare tutto sul campionato dopo la beffa dello scorso anno, tralasciando la coppa dalle grandi orecchie. La Premier manca oramai da 29 anni e i tifosi sono in trepidazione.

Il Leicester però ha tutte le carte in regola per interrompere la cavalcata dei Reds. Le Foxes sono al terzo posto in classifica con 14 punti, trascinate da un super Vardy e completamente a proprio agio a livello difensivo. Nonostante l’addio di Harry Maguire, ex perno della difesa e ora approdato al Manchester United per 88 milioni di euro. Una partita che il Liverpool deve assolutamente vincere per mantenere i campioni d’Inghilterra del Manchester City a 5 punti di distanza. Calcio d’inizio alle ore 16, sabato 5 ottobre.

Liverpool-Leicester, streaming e diretta tv, dove vedere Premier League sabato 5 ottobre

Il match Liverpool-Leicester, valido per l’ottava giornata di Premier League 2019/20 in programma sabato 5 ottobre alle ore 16, sarà trasmessa in diretta tv su Sky, canali Sky Sport. Per coloro che vogliano seguire il match in streaming direttamente dal proprio smartphone, tablet o pc, ciò sarà possibile attraverso l’applicazione Sky Go, facile da scaricare e disponibile per tutti gli utenti Sky. Buona visione!