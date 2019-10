Liverpool-Tottenham. Alle ore 17.30 ad ‘Anfield’ va in scena il match più importante della 10.a giornata di Premier League, infatti il Liverpool di Jurgen Klopp ospita il Tottenham di Mauricio Pochettino. I ‘reds’ sono al comando della classifica di questa Premier League con 25 punti conquistati (8 vittorie ed 1 pareggio) in ben 9 giornate di campionato, Liverpool reduce dal primo pareggio (risultato di 1-1) del suo campionato in trasferta contro un avversario ostico come il Manchester United ma in settimana è arrivato l’importante successo in Champions League contro il Genk in trasferta con il risultato di 1-4. Gli ‘spurs’ invece sono in difficoltà in questo campionato, infatti occupano la 7.a posizione in classifica con appena 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte), raccolti in 9 giornate di Premier League, la formazione di Pochettino viene dal pareggio in campionato contro il Watford per 1-1, match giocato al ‘Tottenham Hotspurs Stadium’, e dal rotondo successo in Champions contro la Stella Rossa con il punteggio di 5-0. Liverpool-Tottenham sarà arbitrata dal signor A. Taylor.

Liverpool-Tottenham, le probabili formazioni. QUI LIVERPOOL- Jurgen Klopp si affiderà al suo credo tattico, ovvero il 4-3-3 con Alisson a difesa della porta; i due terzini saranno Alexander-Arnold e Robertson, mentre al centro della difesa ci sarà il duo consolidato composto da Matip e van Dijk; in mediana spazio per Henderson, Fabinho e Wijnaldum; davanti solito tridente composto da Salah, Firmino e Mané. QUI TOTTENHAM- Pochettino risponderà con il 4-3-1-2 con Gazzaniga (Lloris ne avrà per parecchio tempo ancora) in porta; i due terzini saranno Aurier e Rose con i due centrali che saranno i soliti Alderweireld e Vertonghen; a centrocampo spazio per Sissoko, Winks e Ndombele; Lamela sarà il trequartista alle spalle del tandem composto da Son e Kane.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané. All. Klopp.

Tottenham (4-3-1-2): Gazzaniga; Aurier, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Sissoko, Winks, Ndombele; Lamela; Son, Kane. All. Pochettino.

Liverpool-Tottenham, come seguire il match in tv e streaming

Liverpool-Tottenham, info diretta tv e streaming. Questo big match della 10.a giornata di Premier League, calcio d’inizio fissato per le ore 17.30, sarà visibile su Sky Sport Football (canale 203) e su Sky Sport 1. Per chi vorrà vedere la gara in streaming potrà farlo attraverso le app SkyGo e il servizio in streaming Now Tv.

Liverpool-Tottenham, i precedenti. Nella passata stagione i ‘reds’ si sono imposti in entrambi i precedenti di campionato, al ‘Wembley’, casa degli ‘spurs’ prima dell’inaugurazione del nuovo stadio, i ‘reds’ s’imposero per 1-2, match del 15 settembre del 2018; nella gara di ritorno ad ‘Anfield’ del 31 marzo del 2019 vittoria del Liverpool sempre per 2-1. L’ultimissimo precedente riguarda la finale di Champions League del 1° giugno 2019 con vittoria ‘reds’ per 2-0.