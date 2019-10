Ma gli arbitri e Nicchi, conoscono il regolamento?

In queste ore sta girando un video di Nicola Rizzoli, designatore degli arbitri. riguardo il rigore non concesso al Bologna per il fallo-non fallo di De Ligt durante Juve-Bologna.

Questo video, mostra le immagini di sabato sera, con le spiegazioni del nuovo regolamento prima dell’inizio del campionato, per spiegare ad arbitri e non solo come applicare le nuove norme.

Dall’video, sembra allora che il rigore, c’è. Chi ha sbagliato? Irrati? i suoi colleghi al Var? siamo sicuri che i direttori di gara, sappiano il regolamento? in questo inizio campionato, anche altri 2 casi, hanno suscitato polemiche, come quello di Zielinski a Firenze e Cerri a Cagliari.

Il primo, leggendo la regola non è rigore: infatti, c’è scritto così: “non è un’infrazione se il pallone tocca le mani/ braccia del calciatore se proviene direttamente dalla testa o dal corpo, compresi i piedi (in questo caso Castrovilli), di un altro calciatore che è vicino”. Quindi, non era rigore.

Nicchi, ieri, duramente ha espresso delle frasi, che non sono piaciute agli appassionati. C’è bisogno di maggior chiarezza, non è questione di sudditanza psicologica, ma la gente che va allo stadio paga e vuole chiarezza.

O si fischiano tutti i falli, come riportato nel regolamento, o si cerca di rivederlo, perché la Serie A non ha la piena fiducia da parte di esperti, giornalisti e tifosi.