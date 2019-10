Manchester City-Atalanta diretta tv e streaming: dove vedere il match

MANCHESTER CITY-ATALANTA DIRETTA TV E STREAMING: DOMANI BIG MATCH – L’Atalanta di Gian Piero Gasperini, dopo il pareggio conquistato allo stadio Olimpico contro la Lazio tra tante polemiche arbitrali (dati due calci di rigore ai biancoceleste), è pienamente concentrata sulla sfida di domani sera contro il Manchester City di Guardiola. Una partita sulla carta abbastanza difficile, ma non impossibile per i nerazzurri: gli ospiti andranno lì con la consapevolezza dei propri mezzi. Purtroppo in difesa mancheranno due pedine importanti come Kjaer e Palomino (autore di una prestazione insufficiente contro la squadra di Simone Inzaghi). Si prospetta sicuramente una grande battaglia tra due forze offensive.

MANCHESTER CITY-ATALANTA DIRETTA TV E STREAMING: DOVE VEDERE LA PARTITA

Il match tra Manchester City-Atalanta in programma alle ore 21:00 sarà visibile su Sky i cui canali di riferimento saranno Sky Sport Uno HD (canale 201 del decoder Sky, 112 e 382 del digitale terrestre) e Sky Sport HD (canale 252 del decoder Sky), con diretta a partire dalle 20:30. E poi alle 23:00 ampio pre e post partita in studio con commenti a caldo ed interviste ai protagonisti. Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione anche tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.

MANCHESTER CITY-ATALANTA FORMAZIONI

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson, João Cancelo, Otamendi, Fernandinho, Mendy; Gündoğan, Rodri, David Silva; Bernardo Silva, Aguero, Mahrez.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Palomino, Toloi, Masiello; Gosens, De Roon, Pasalic, Castagne; Malinovskyi; Gomez, Ilicic.