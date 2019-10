MANCHESTER CITY-ATALANTA FORMAZIONI: L’ATTESA STA FINENDO – L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è intenzionata a portare a casa i primi punti in UEFA Champions League, e dopo le due sconfitte contro Dinamo Zagabria e Shakhtar arriva il Manchester City di Guardiola: avversario tosto sulla carta, ma non impossibile per provare a strappare almeno un pareggio. Certo, la Dea (seguendo pronostici) è sfavorita però i nerazzurri non andranno in Inghilterra già sconfitti e tenteranno di conquistare un risultato decisivo per il girone. Si prospetta sicuramente una grande battaglia calcistica. Ma come sempre non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo le formazioni di Manchester City-Atalanta.

MANCHESTER CITY-ATALANTA FORMAZIONI: LE SCELTE DI ENTRAMBI GLI ALLENATORI

I padroni di casa scenderanno in campo con un 4-3-3 offensivo con il tridente composto da Bernardo Silva, Aguero e Mahrez. Chiavi del centrocampo a David Silva, Rodri e Gundogan; da contare anche Cancelo in difesa che può dare spinta sulla fascia. Per quanto riguarda invece l’Atalanta classico 3-4-1-2 con l’attacco formato da Malinovskyi dietro Papu Gomez e Josip Ilicic (vista l’assenza di Duvan Zapata).

MANCHESTER CITY-ATALANTA FORMAZIONI

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson, João Cancelo, Otamendi, Fernandinho, Mendy; Gündoğan, Rodri, David Silva; Bernardo Silva, Aguero, Mahrez.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Palomino, Toloi, Masiello; Gosens, De Roon, Pasalic, Castagne; Malinovskyi; Gomez, Ilicic.