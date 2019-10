MANCHESTER CITY-ATALANTA: Siamo in piena pausa per le nazionali e la Dea chiude questa prima parte di stagione con un bilancio assai positivo: terzo posto, miglior attacco della Serie A e tanta voglia di puntare ancora più in alto. Tra la soddisfazione per il campionato c’è anche la UEFA Champions League: contesto dove i nerazzurri hanno subito due sconfitte contro Shakhtar e Dinamo Zagabria. Urge assolutamente un riscatto ma c’è il Manchester City da affrontare in Inghilterra: match tosto ma non impossibile. Si prospetta una partita bella da vedere, in particolar modo dal punto di vista del tifo nerazzurro. Ci sarà una stupendo invasione nerazzurra per Manchester City-Atalanta, ma nonostante ciò molti tifosi non potranno assistere dal vivo una delle partite più importanti della storia della Dea: perciò il Club Amici Atalanta Boccaleone organizza una cena speciale: ecco tutti i dettagli.

MANCHESTER CITY-ATALANTA: TUTTI I DETTAGLI DELLA CENA TARGATA CLUB AMICI BOCCALEONE

TUTTO IL PROGRAMMA – Il ritrovo bergamasco per Manchester City-Atalanta sarà a Urgnano, presso il ristorante ‘Alla Miniera’: orario 19:30. Il menù della partita sarà composto da: casoncelli alla bergamasca, scaloppine ai funghi con patate al forno, tiramisù della casa, caffè e bevande incluse, con un costo pari a € 15 a persona. Per ulteriori informazioni, entro il 18 ottobre, chiamare il presidente del Club Paolo Tintori (numero di telefono: 335.5247506).