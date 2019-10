MANCHESTER CITY-ATALANTA: L’ATTESA STA FINENDO – L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è pienamente concentrata sulla sfida di domani sera contro il Manchester City di Guardiola: una partita che sulla carta sembra nettamente una passeggiata per i padroni di casa, ma i nerazzurri non sono intenzionati a chiudersi. La Dea, indipendentemente dal l’avversario che si ritrova di fronte, lotterà solo ed esclusivamente per vincere: non ci sono mezze misure. Certo, gli orobici si troveranno di fronte ad una squadra di tutto rispetto ma nulla è impossibile. Nonostante ciò, l’Atalanta ha riscontrato dei problemi sotto il profilo tecnico, in particolar modo in difesa. Ecco tutti i dettagli in vista di Manchester City-Atalanta.

MANCHESTER CITY-ATALANTA: DUE ASSENTI IN DIFESA – Gian Piero Gasperini non avrà a sua disposizione due pedine importanti in difesa: Kjaer e Palomino. Assenze pesanti, in particolar modo l’ex Palermo che ha dato dimostrazione di saper gestire bene il reparto arretrato. Coloro che li sostituiranno saranno ovviamente Djimsiti e Toloi. Oggi in conferenza stampa sarà possibile avere qualche dettaglio in più: con Gasperini nulla è scontato e in partite come queste servirà dare tutto (e anche di più). Staremo a vedere come si evolverà la situazione nelle prossime ore in vista di uno dei match più importanti della storia atalantina.