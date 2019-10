Manchester United-Liverpool. Alle ore 17.30 ad ‘Old Trafford’ si giocherà il big match della 9.a giornata di Premier League, infatti il Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer ospiterà il Liverpool di Jurgen Kloop. Le due squadre giungono a quest’incontro con due stati d’animo completamente differente, i padroni di casa sonoin diffoltà in quest’avvio di stagione tant’è che la panchina dello stesso Solskjaer è abbastanza calda con Allegri sullo sfondo, infatti i ‘red devils’ occupano la 12.a posizione con soli 9 punti all’ attivo (2 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte) e nell’ultimo turno hanno perso in trasferta per 1-0 al St James’ Park contro il Newcastle. Gli ospiti invece stanno dominando questo campionato di Premier League, infatti i ‘reds’ dopo 8 giornate di campionato sono in testa alla classifica con 24 punti a punteggio pieno realizzando la bellezza di 24 reti e subendone solo 6 e vengono dalla vittoria molto sofferta di ‘Anfield’ per 2-1 ai danni di un buon Leicester.

Manchester United-Liverpool, le probabili formazioni. QUI MANCHESTER UNITED- Il mister dei ‘red devils’ Solskajer si affiderà al consueto 4-2-3-1 con De Gea in porta; i due terzini saranno Wan-Bissaka e Young con Lindelof e Maguire al centro della difesa; in mediana spazio per McTominay e Matic; Pereira, Mata e James agiranno alle spalle dell’unica punta Rashford. QUI LIVERPOOL- Il tecnico dei ‘reds’ Klopp risponderà con il 4-3-3 con il rientrante Alisson in porta; i due terzini saranno Alexander-Arnold e Robertson con Matip e van Dijk al centro della difesa; a centrocampo spazio per Henderson, Fabinho e Wijnaldum; il tridente sarà composto da Salah, Firmino e Manè.

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Young; McTominay, Matic; Pereira, Mata, James; Rashford. All. Solskjaer.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané. All. Kloop.

Manchester United-Liverpool, come seguire il match in tv e streaming

Manchester United-Liverpool, info diretta tv e streaming. Questo big match della 9.a giornata di Premier League, calcio d’inizio fissato per le ore 17.30, sarà visibile su Sky Sport Football (canale 203) e su Sky Sport 1. Per chi vorrà vedere la gara in streaming potrà farlo attraverso le app SkyGo e il servizio in streaming Now Tv.

Manchester United-Liverpool, i precedenti. Dando uno sguardo ai precedenti della scorsa Premier League, ad Old Trafford il match si concluse con un pareggio per 0-0, gara giocata il 24 febbraio del 2019 ed era la gara di ritorno; mentre la gara d’andata del 16 dicembre del 2018 di Anfield si concluse 3-1 in favore del Liverpool.