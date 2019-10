Messi arriva a 50 gol da calcio di punizione (VIDEO)

Con il bellissimo calcio di punizione segnato ieri sera al Camp Nou contro il Valladolid Lionel Messi arriva a 50 gol segnato in partite ufficiali su calcio di punizione.

Come lui pochi altri nella storia del calcio, i primi tre inarrivabili sono Juninho Pernambucano con 77 reti siglate da calcio da fermo (1993/2014), Pelè con 70 trasformazioni (1957/1977) e sul gradino più basso del podio Ronaldinho con 66 reti (1997/2015).

Al di la della classifica storica, che avrà più senso analizzare più avanti nel tempo, un dato a cui fare maggior riferimento è quello delle punizioni segnate dal 2009, quindi negli ultimi dieci anni nella quale è Messi il primatista per distacco e inarrivabile.

Insomma sono i dati a dirlo, l’argentino è migliorato molto nei calci da fermo nel corso degli anni, basti pensare che dai 20 ai 21 anni era rimasto a secco per due stagioni sui gol da calcio di punizione. Certamente bisogna considerare che alcuni suoi compagni di squadra all’epoca erano Xavi e Ronaldinho, sicuramente non facile superarli nelle gerarchie.

In ogni caso tornando alla partita di ieri, altra prestazione autorevole di Messi, che nella vittoria per 5-1 oltre ad aver segnato il suo nome tra i marcatori due volte, ha fornito anche due assist al bacio per i suoi compagni.

Un piacere e un onore poterlo ammirare ogni domenica.

Per chi volesse apprezzare la 50esima realizzazione su punizione di Messi clicchi qui per il video.