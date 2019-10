Milan, offerta per vedere i rossoneri a San Siro da non perdere

Questo articolo è dedicato a tutti in modo particolare a tutti i rossoneri, ma in generale anche agli appassionati del calcio che potranno sedere alla scala del calcio ad un prezzo davvero vantaggioso.

Il Milan infatti, in questi ultimi giorni di ottobre propone:

-promo universitaria per Milan-Spal;

-promo sull’acquisto del biglietto di Milan-Napoli per i proprietari di Cuorerossonero;

-la possibilità di acquistare un mini-abbonamento.

Ecco le offerte del Milan nel dettaglio

Chiaramente in questo articolo non verranno considerati tutti quegli sconti per gli under 16 e gli over 60 che sono disponibili ad ogni partita.

Per quanto riguarda la promozione universitaria, tutti gli studenti d’Italia, che si presenteranno alla biglietteria con un attestato di partecipazione, potranno acquistare un biglietto per Milan-Spal al costo di 10 euro nel settore Primo arancio laterale e Secondo arancio laterale.

I titolari della Carta Cuorerossonero, acquistabile a Casa Milan o online al costo di 20 euro, darà la possibilità di diverse offerte in occasione di Milan-Napoli consultabili sul sito ufficiale.

L’ultima offerta, forse la più interessante, riguarda l’acquisto di un mini-abbonamento ad un prezzo molto vantaggioso, il cui costo varia chiaramente a seconda del settore scelto per vedere Milan-Spal, Milan-Lazio e Milan-Sassuolo con il primo game pack, mentre le partite contro Spal, Napoli, Sassuolo e Sampdoria con il secondo.

In ogni caso per ulteriori informazioni o l’acquisto dei biglietti/mini-abbonamenti visitare il sito ufficiale cliccando qui.