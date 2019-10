Milan-Spal streaming e diretta Tv Serie A: dove vedere il match del 31/10

Giovedì 31 ottobre, alle ore 20:45, andrà di scena il match valido per la decima giornata del campionato di Serie A tra Milan-Spal. Le due compagini si sfideranno, dinanzi ad una grande cornice di pubblico, allo Stadio San Siro di Milano. I padroni di casa si avvicinano al match reduci da un pareggio e una sconfitta nelle ultime due partite di campionato. La squadra affidata a mister Sefano Pioli, dopo l’esonero di Marco Giampaolo, ha pareggiato in casa per 2-2 contro il Lecce ed ha perso in trasferta contro la Roma per 2-1. La Spal, invece, si avvicina alla sfida reduce da una sconfitta e un pareggio nelle ultime due gare stagionali. La squadra di mister Leonardo Semplici, infatti, ha perso per 2-0 in trasferta contro il Cagliari ed ha pareggiato in casa per 1-1 contro il Napoli.

MILAN-SPAL: LE PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernández; Paquetá, Biglia, Kessié; Suso, Rafael Leao, Calhanoglu.

A disposizione: Reina, A. Donnarumma, Conti, Gabbia, Duarte, Bennacer, Krunic, Borini, Castillejo, Rebic, Piatek. Allenatore: Pioli.

Squalificati: nessuno;

Diffidati: nessuno;

Indisponibili: Caldara, Ricardo Rodríguez, Bonaventura;

SPAL (3-5-2): Berisha; Thiago Cionek, Vicari, Tomovic; Strefezza, Missiroli, Murgia, Kurtic, Reca; Petagna, Floccari.

A disposizione: Letica, Thiam, Felipe, Igor, Salamon, Sala, Valdifiori, Valoti, Moncini, Paloschi.

Allenatore: Semplici.

Squalificati: nessuno;

Diffidati: Tomovic, Igor;

Indisponibili: Fares, D’Alessandro, Di Francesco;

MILAN-SPAL: STREAMING GRATIS E DIRETTA TV

La gara di giovedì sera Milan -Spal sarà trasmessa da Sky, canale 202 del satellite e 473 del digitale terrestre. I possessori del decoder Sky Q potranno seguirlo anche in 4K HDR. Chi invece dovesse avere la necessità di seguire la gara anche fuori casa può usufruire di Sky Go. Il servizio è disponibile senza alcun costo aggiuntivo per i clienti della pay Tv e accessibile su PC, smartphone e tablet.