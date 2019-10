Modena-Reggio Audace streaming gratis Eleven Sports e diretta tv Serie C, dove vedere il match 27 ottobre

Modena-Reggio Audace, grande attesa per il derby emiliano. I padroni di casa di mister Zironelli sono reduci dalla vittoria importantissima di giovedì sera contro il Carpi in un match deciso dalla rete su rigore di Tulissi. I canarini hanno totalizzato 14 punti in 11 gare e vogliono dare continuità puntando al successo nel sentitissimo derby emiliano. Gli ospiti allenati da Alvini occupano il quarto posto in classifica con 20 punti dopo aver pareggiato 2-2 in casa contro il Rimini nell’ultima giornata. Il match Modena-Reggio Audace, valevole per il dodicesimo turno del girone B della Serie C 2019/20, si gioca domenica 27 ottobre alle ore 15 nello stadio Alberto Braglia di Modena. L’arbitro designato per la sfida è il signor Casco e della sezione di Nocera. Le due squadre si sono affrontate ben tre volte nella scorsa stagione di Serie D con due successi dei padroni di casa e uno 0-0.

Dove vedere Modena-Reggio Audace, diretta tv e streaming

Il match Modena-Reggio Audace sarà trasmesso in diretta streaming esclusiva su Eleven Sports, servizio raggiungibile tramite sito oppure app disponibile su smartphone, tablet, smart TV, Chromecast e Amazon Fire Stick. È necessario abbonarsi alla piattaforma con uno dei metodi di pagamento previsti dal servizio: tutte le partite della regular season €49.99 ( prezzo annuale in promo), abbonamento mensile €4.99.