Moldavia-Albania streaming gratis e diretta tv qualificazioni Euro 2020, dove vedere il match oggi dalle 20.45

Moldavia-Albania, una sfida quasi dal sapore amichevole. I padroni di casa, allenati dal ct ucraino Altman, sono reduci dalla clamorosa sconfitta in trasferta contro la cenerentola Andorra e vogliono riscattarsi davanti al pubblico amico. In sette partite hanno totalizzato solo 3 punti con 2 reti fatte e 18 subite. Al contrario, la nazionale albanese di Edy Reja ha nove punti in classifica ma ha visto svanire le residue speranze di qualificazione venerdì scorso contro la Turchia. Una rete di Tosun al novantesimo ha condannato alla sconfitta Strakosha e compagni. Il match Moldavia-Albania, valevole per l’ottava giornata del gruppo H delle qualificazioni a Euro 2020, si gioca stasera 14 ottobre alle ore 20.45 nello stadio Zimbru di Chisinau. Nei quattro precedenti ufficiali si registrano tre vittorie degli albanesi e un pareggio, l’ultima sfida si è giocata lo scorso 11 giugno con il risultato di 2-0 per gli uomini di Reja.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI MOLDAVIA-ALBANIA

MOLDAVIA (4-3-3): Coselev; Graur, Posmac, Prepelita, Reabciuk; Anton, Mihailov, Ionita; Sandu, Dedov, Boiciuc.

ALBANIA (3-4-1-2): Strakosha; Ismajli, Mihaj, Djimsiti; Veseli, Bare, Ramadani, Lenjani; Memushaj; Cikalleshi, Manaj

Dove vedere Moldavia-Albania, diretta tv e streaming

Il match Albania-Moldavia non sarà trasmesso in diretta televisiva e streaming sul territorio italiano. Per gli appassionati che intendono seguire la sfida si consiglia di consultare le dirette live in tempo reale presenti sul web.