Monza-Albinoleffe streaming e diretta Tv Serie C: dove vedere il match del 13/10

VERSO MONZA-ALBINOLEFFE

Domenica 13 ottobre, alle ore 17:30, andrà di scena il match valido per la nona giornata del campionato di Serie C girone A tra Monza-Albinoleffe. Le due compagini si sfideranno allo Stadio Brianteo di Monza. I padroni di casa si avvicinano alla gara reduci da due importanti vittorie in campionato. Infatti, la squadra guidata da mister Cristian Brocchi ha vinto in trasferta per 4-0 contro l’Arezzo ed ha vinto anche in casa per 4-1 contro il Renate. L’Albinoleffe, invece, si avvicina al match reduce da due sconfitte consecutive nelle ultime due giornate di campionato. I ragazzi di mister Zaffaroni, infatti, hanno perso in trasferta per 1-0 contro il Novara ed hanno perso anche in casa per 1-0 contro il Siena.

Le formazioni entreranno in campo con delle maglie speciali che verranno poi messe all’asta in beneficenza attraverso la ONLUS “Sulle ali di un sogno” che sta aiutando Letizia, che sarà presente in campo domenica al Brianteo, a tornare a vivere.

MONZA-ALBINOLEFFE: STREAMING E DIRETTA TV

Monza-Albinoleffe in programma domenica 13 ottobre alle ore 17:30 sarà visibile in diretta esclusiva su Eleven Sports. La sfida valevole per la nona giornata del campionato di Serie C potrà essere seguita in streaming su Smart TV, PC, Tablet e smartphone scaricando gratuitamente l’app di Eleven Sports. Una volta scaricata l’applicazione basterà registrarsi e decidere se acquistare il ticket dal costo di 3,90 euro, con il quale si potrà seguire il match in programma.