Mourinho-Milan, la pazza idea della società rossonera

Oramai il futuro di Marco Giampaolo nel Milan è arrivato al capolinea. Il profilo del tecnico abruzzese ex Sampdoria non ha mai convinto la dirigenza rossonera – Boban specialmente – e adesso i nomi che gravitano attorno all’orbita Milan, sono tanti e alcuni inaspettati. I più accreditati sono Pioli e Spalletti, anche se quest’ultimo è ancora sotto contratto con l’Inter. Il nome più inaspettato che è balzato sui giornali in queste ultime ore è quello di Jose Mourinho.

Secondo il quotidiano portoghese Record, lo Special One potrebbe finire nella lista della società rossonera ma gli ostacoli per il suo arrivo sono tanti. Il suo passato interista è pesante e la tifoseria rossonera non sarebbe certamente felice dell’arrivo di un allenatore che ha sempre rivendicato il fatto di “essere interista”, celebrando il triplete con le tre dita ogni volta che è tornato a Milano con squadre diverse dai nerazzurri. Una presenza scomoda ma un’ipotesi suggestiva. Arrivati a questo punto, nulla è da escludere in ambito Milan. Nelle prossime ore molto probabilmente verrà formalizzato ufficialmente l’esonero di Giampaolo nonostante l’ultima – sofferta – vittoria in casa del Genoa per 2-1, nell’ultima giornata di campionato. Lo Special One potrebbe essere la soluzione giusta per riportare il Milan in alto?