NAPOLI-ATALANTA FORMAZIONI: UN BIG MATCH – L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è pienamente concentrata sulla sfida di mercoledì contro il Napoli di Carlo Ancelotti allo stadio San Paolo. Una partita dalla grande posta in palio visto che i nerazzurri sono a – 3 dalla Juventus capolista, mentre i partenopei hanno bisogno dei tre punti per risollevarsi e raggiungere proprio la Dea. Si prospetta una grande battaglia, in particolar modo per gli orobici che vogliono consolidare il loro potenziale (l’Udinese è stata spazzata via con un rocambolesco 7-1). Ma come sempre non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo le probabili formazioni di Napoli-Atalanta.

NAPOLI-ATALANTA FORMAZIONI: LE SCELTE DI ENTRAMBI GLI ALLENATORI

Il Napoli schiererà il suo 4-4-2 con Milik e Mertens in attacco. A centrocampo i favoriti per giocare contro i nerazzurri sono Callejon ed Insigne sulle fasce. In difesa Maksimovic dovrebbe scendere in campo insieme a Koulibaly. Per quanto riguarda l’Atalanta classico 3-4-1-2 con in attacco il trio composto da Ilicic, Gomez e Muriel. Palomino dovrebbe ritornare in difesa supportato da Andrea Masiello e Rafael Toloi. Chiavi del centrocampo affidate allo svizzero Remo Freuler.

NAPOLI-ATALANTA FORMAZIONI

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Insigne, Ruiz, Allan; Mertens, Milik.

ATALANTA (3-4-1-2) Gollini; Palomino, Masiello, Toloi; Gosens, Hateboer, Freuler, Pasalic; Gomez, Ilicic, Muriel.