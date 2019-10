Napoli, la vittoria di Di Lorenzo convocato in Nazionale

Era stato accolto a Napoli nella diffidenza e nella poca fiducia, un giocatore proveniente dall’Empoli, retrocesso all’ultima giornata a Milano con l’Inter. Stiamo parlando del terzino del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, che dopo 7 giornate di campionato e 2 gare di Champions League, ha conquistato anche il posto nella Nazionale di Roberto Mancini, vicinissima alla qualificazione degli Europei 2020. Soddisfazione per Di Lorenzo, una vittoria prima di tutto personale, una rivincita contro chi non credeva nelle sue qualità.

Invece, il terzino del Napoli, ha conquistato anche Carlo Ancelotti, che l’ha definito “utile in qualsiasi posizione del campo, che si sacrifica”, e sappiamo come il tecnico del Napoli, preferisca giocatori duttili che siano validi in più posizioni del campo.

Messaggi di complimenti sui profili di Di Lorenzo, che in poco tempo da una retrocessione, si giocherà un posto da titolare sabato sera all’Olimpico di Roma con la Grecia.

Ora i tifosi azzurri, si saranno di certo ricreduti, purtroppo da un po’ di anni, il tifoso azzurro “vuole” il nome, il top player, e di Lorenzo, s’è rivelato un ottimo acquisto, giocatore imprescindibile, che sta garantendo corsa, qualità ed anche pericolosità in area di rigore, visto che dispone anche di un ottimo colpo di testa.

Napoli è soddisfatta per Di Lorenzo, e Giovanni, sta vincendo la sua partita personale.