NAPOLI-VERONA FORMAZIONI: ULTIME NEWS SUL MATCH – Non lasciare nulla al caso; neanche se vieni da un percorso assai promettente in Champions League. E’ questo l’obbiettivo del Napoli di Carlo Ancelotti che ha bisogno di un successo al San Paolo per provare ad avvicinarsi al treno delle prime tre in classifica. I partenopei ospitano il Verona che si sta comportando bene in campionato stando stabilmente al decimo posto. Sulla carta sembra una partita facile per gli azzurri, ma il pallone è rotondo e può accadere di tutto da entrambe le parti: si prospetta una sfida apertissima. Ma come sempre non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo le formazioni di Napoli-Verona.

NAPOLI-VERONA FORMAZIONI: LE SCELTE DI ENTRAMBI GLI ALLENATORI

I partenopei verranno schierati attraverso un classico 4-4-2 con Mertens e Insigne in attacco. Centrocampo composto da Callejon, Allan, Ruiz e Zielinski; chiavi della difesa affidate al duo Koulibaly-Manolas. Gli ospiti cercheranno di effettuare un colpo esterno e si opterà per un 3-4-2-1 con Verre e Zaccagni a sosteno dell’unica punta Stepinski. Veloso, Amrabat, Faraoni e Lazovic avranno il compito di fornire supporto in mediana.

NAPOLI-VERONA FORMAZIONI

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Ghoulam; Callejon, Allan, Ruiz, Zielinski; Mertens, Insigne.

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Veloso, Amrabat, Lazovic; Verre, Zaccagni; Stepinski.