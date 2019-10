Nola-Palermo: streaming e diretta tv, dove vedere il match Serie D oggi 27 ottobre

Oggi alle ore 14.30 allo stadio Sporting Club si disputerà il match tra Nola-Palermo, valido per nona giornata del campionato di Serie D girone I.

Nola-Palermo, presentazione del match

La squadra campana si appresta ad ospitare la capolista rosanero senza nulla da perdere, visto che i siciliani in queste prime otto giornate hanno sempre vinto e con i loro 24 punti in classifica si trovano già a +8 sul terzetto delle seconde composto da Acireale, Biancavilla e Troina. In Italia è la sola squadra ad essere riuscita in quest’impresa e anche oggi la truppa di mister di Rosario Pergolizzi vorrà continuare la serie di vittorie per ipotecare il prima possibile la promozione in Serie C che per una piazza come Palermo dovrà essere l’inizio della rinascita dopo il fallimento della scorsa estate. Nell’ultimo turno i rosanero hanno sconfitto in casa il Licata per 2-1, nonostante lo svantaggio iniziale prontamente ribaltato prima da Felici e poi da Santana.

I bianconeri Gianluca Esposito hanno preparato questa gara con grande meticolosità e nonostante la giovane età della rosa campana, l’allenatore è convinto che i suoi ragazzi scenderanno in campo senza troppi timori riverenziali. Queste le sue parole riguardo la sfida odierna: “Per me, la squadra e la società penso che sia una grandissima soddisfazione affrontare il Palermo, Nola ha vissuto queste partite nei primi anni ’90, con l’arrivo dei rosa si tornerà agli anni della C1. Sarà una grandissima emozione per tutti. Il rapporto che ho con la squadra è molto forte, tanti giocatori sono giovani e hanno voglia di emergere; stiamo facendo un percorso di crescita. C’è grande entusiasmo e carica, la gara col Palermo non ha bisogno di essere preparata”.

Il Nola domenica scorsa ha perso piuttosto nettamente davanti ai propri tifosi contro i catanesi del Biancavilla per 3-0 dopo una sequenza di sei partite senza sconfitte e dunque oggi cercheranno di riscattarsi anche se ovviamente no sarà affatto facile. In classifica sono dodici i punti conquistati e a tre punti dal quinto posto che vorrebbe dire qualificazione ai playoff.

L’ultima volta che le due squadre si sono affrontate in terra campana è stato nel lontano 23 maggio 1993, nel match della penultima giornata quando i padroni di casa vinsero per 2-0 contro un Palermo che era sicuro già del primo posto e della conseguente promozione in serie cadetta; quella vittoria fu decisiva per i bianconeri che poi riuscirono nell’ultimo turno a pareggiare 0-0 a Siracusa assicurandosi la salvezza per un solo punto, proprio sulla formazione siciliana.

L’arbitro della gara sarà Francesco Lipizer della sezione di Verona, coadiuvato dagli assistenti Marco Giudice e Daniele Bianchini, entrambi di Frosinone.

Nola-Palermo, probabili formazioni

NOLA (3-4-3): Capasso; Reale, Mileto, Gargiulo; Todisco, Langella, Cardone, Gaye; Chiacchio, Stoia, Guarro.

PALERMO (4-3-3): Pelagotti; Peretti, Lancini, Crivello, Vaccaro; Kraja, Martin, Martinelli; Felici, Ricciardo, Santana.

Nola-Palermo, diretta tv e streaming

Il match della settima giornata del campionato di Serie D girone I tra Biancavilla-Palermo sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sport, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di campionato. La telecronaca dell’incontro sarà affidata a Danilo Sorrentino.

Ricordiamo che Eleven Sport è disponibile anche sotto forma di applicazione per dispositivi Android e IOS permettendo così la visione del match anche da smartphone e tablet.

