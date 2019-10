Norvegia-Spagna streaming e diretta tv, dove vederla sabato 12 ottobre

La qualificazione a Euro 2020 per la Spagna passa per la Norvegia. Le furie rosse allenata da Moreno dovranno vedersela con i norvegesi in questa settima giornata del Gruppo F. La Roja è oramai vicinissima alla qualificazione essendo in testa con 18 punti nel proprio gruppo, ma i norvegesi non sono da sottovalutare: nella sfida d’andata, la Spagna si impose a fatica per 2-1 dove risultò decisivo un calcio di rigore trasformato da Sergio Ramos. Il pericolo maggiore per gli iberici potrebbe avere il nome di Haaland, attaccante del Salisburgo.

Il classe 2000 sta disputando una stagione strepitosa con gli austriaci, avendo siglato già 11 reti nella massima divisione austriaca alle quali si aggiungono i 4 gol realizzati in Champions League. Uno dei quali ai campioni d’Europa del Liverpool a Anfield. Numeri paurosi e che non hanno fatto passare inosservato il giovane bomber norvegese, seguito pure dal Napoli di De Laurentiis. Calcio d’inizio ore 20:45, sabato 12 ottobre.

Norvegia-Spagna streaming e diretta tv, dove vedere match qualificazioni Euro 2020 sabato 12 ottobre

Il match valido per le qualificazioni a Euro 2020, Norvegia-Spagna, in programma sabato 12 ottobre ore 20:45, non sarà trasmesso in diretta tv da nessuna emittente televisiva italiana. Non è presente nemmeno una diretta streaming del match al momento. Consigliamo di visitare le pagine Facebook delle due nazionali, le quali potrebbero fornire delle informazioni riguardo la trasmissione in streaming della partita.