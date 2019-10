Orlanda-Irlanda del Nord. Allo Stadion di Feijenoord di Rotterdam i padroni di casa dell’Olanda guidati in panchina da Ronald Koeman ospiteranno l’Irlanda del Nord di Michael O’Neill, il match si giocherà alle ore 20.45 ed è valida per il Gruppo C di Qualificazioni ad Euro 2020. Fanno parte di questo raggruppamento anche Estonia e Bielorussia che si sfideranno sempre alle ore 20.45 a Minsk. La situazione del Gruppo C vede in testa la Germania con 12 punti in compagnia proprio dell’Irlanda del Nord, insegue l’Olanda con 9 punti e con una partita in meno rispetto alle sue avversarie, chiudono il girone Bielorussia con 3 punti ed Estonia con 0 punti. Dunque gli ‘orange’ sono in 3.a posizione con 9 punti (3 vittorie ed 1 sconfitta) in 4 partite; mentre i nordirlandesi sono in testa con la Germania a 12 punti con la nazionale di O’Neill che ha ottenuto 4 vittorie ed 1 sconfitta. Nell’ultimo turno l’Olanda ha passeggiato 0-4 contro l’Estonia in trasferta; mentre l’Irlanda del Nord ha subito la sua prima sconfitta in queste Qualificazioni ad opera della Germania per 0-2 sul proprio campo. Per l’Olanda sarebbe importante un risultato positivo per rientrare in corsa nelle Qualificazioni e agganciare l’Irlanda del Nord in classifica; al contrario, i nordirlandesi in caso di risultato positivo questa sera contro gli ‘orange’ avanzerebbero la loro possibilità di Qualificazione ai prossimi Europei. Olanda-Irlanda del Nord sarà arbitrata dal francese Benoit Bastien coaudiuvato da Hicham Zakrani e Fréderic Haquette, mentre il quarto uomo sarà Benoit Millot.

Olanda-Irlanda del Nord, le probabili formazioni. QUI OLANDA- Il C.T Koeman schiererà i ‘tulipani’ con il 4-3-3 con Cillessen tra i pali; Veltman, Van Dijk, De Ligt e Blind comporranno il pacchetto difensivo; i tre di centrocampo saranno De Roon, De Jong e Wijnaldum; davanti spazio al tridente composto da Babel; Depay e Malen. QUI IRLANDA DEL NORD- Il C.T O’Neill risponderà con il più coperto 4-5-1 con Peacock-Farrell a difesa della porta; in difesa giocheranno Dallas, Evans, Cathcart e Lewis; i cinque di centrocampo saranno McGinn, McNair, Davis, Saville ed Evans; il peso dell’attacco sarà tutto sulle spalle di Washington.

Olanda (4-3-3): Cillessen; Veltman, Van Dijk, De Ligt, Blind; De Roon, De Jong, Wijnaldum; Babel, Depay, Malen. All. Koeman.

Irlanda del Nord (4-5-1): Peacock-Farrell; Dallas, Evans, Cathcart, Lewis; McGinn, McNair, Davis, Saville, Evans; Washington. All. O’Neill

Olanda-Irlanda del Nord, come seguire il match in tv e streaming

Olanda-Irlanda del Nord, info diretta tv e streaming. La partita, calcio d’inizio ore 20.45, non verrà trasmessa in diretta ed in esclusiva sulle reti Mediaset, infatti le partite che saranno trasmesse su Mediaset saranno le seguenti: Repubblica Ceca-Inghilterra (11 ottobre); Galles-Croazia (12 ottobre) e Francia-Turchia (13 ottobre). Per chi vorrà vedere questo match in streaming potrà consultare i profili social delle due nazionali o magari collegandosi tramite satellite sulle tv locali dei due paesi.

Olanda-Irlanda del Nord, i precedenti. Le due squadre si sono affrontate 6 volte nella loro storia con 3 vittorie targate ‘orange’, 2 pareggi ed 1 solo successo nordirlandese. Nell’ultimo incontro giocato tra le due nazionali in Amichevole, l’Olanda s’impose con un netto 6-0.