Peru-Uruguay streaming e diretta tv, dove vedere amichevole 16 ottobre

L’Uruguay di Tabarez vuole tornare grande. La nazionale dove militano i vari Luis Suarez, Edinson Cavani e Diego Godin ha deluso in Copa America dove non è riuscita a incidere. La Celeste non è più quella che ha meravigliato ai Mondiali 2010 o alla Copa America 2012 e questo è chiaro, ma la volontà è quella di ripartire alla conquista della prossima Copa.

Per prepararsi al meglio, l’Uruguay sta disputando delle amichevoli di grande rilievo contro i vice campioni del Sud America in carica: il Perù. I peruviani hanno perso la finale di Copa America al Maracana contro il Brasile, ma Guerrero & co. vogliono continuare a stupire. Furono proprio loro a estromettere l’Uruguay ai quarti di finali dopo i calci di rigore. Nella prima amichevole disputata giorni fa, gli uomini di Tabarez hanno avuto la meglio ma questa notte, il Perù avrà l’occasione di rifarsi. Calcio d’inizio ore 3:30, mercoledì 16 ottobre.

Peru-Uruguay streaming e diretta tv, dove vedere amichevole mercoledì 16 ottobre

Il match amichevole Perù-Uruguay, in programma questa notte alle ore 03:30, non sarà trasmessa in diretta tv da nessuna emittente televisiva italiana. Non è previsto nemmeno lo streaming del match per il momento. Consigliamo di visitare le pagine Facebook e Twitter delle rispettive nazionali, i quali potrebbero trasmettere il match in diretta streaming.