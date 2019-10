Perugia-Ascoli streaming gratis DAZN e diretta tv Serie B, dove vedere il match oggi 29 ottobre

Perugia-Ascoli, scontro per la zona playoff. Gli uomini di Massimo Oddo sono reduci dal pareggio ottenuto in extremis contro la Salernitana che ha riscattato la sconfitta di Benevento ed hanno totalizzato quindici punti in nove giornate. Gli ospiti hanno vinto l’ultimo match casalingo contro la Virtus Entella che ha interrotto una striscia di tre sconfitte consecutive. La squadra allenata da mister Paolo Zanetti ha gli stessi punti in classifica dei padroni di casa ed è in piena corsa per i playoff a meno tre dalle capoliste Benevento e Crotone. Il match Perugia-Ascoli, valevole per la decima giornata della Serie B 2019/20, si gioca martedì 29 ottobre nello stadio Renato Curi della città umbra. L’ultimo precedente tra le due squadre in terra umbra risale alla scorsa stagione cadetta con il 2-0 dei padroni di casa. L’arbitro designato per la sfida è il signor Riccardo Ros della sezione di Pordenone.

Il match Perugia-Ascoli sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN, piattaforma del gruppo Perform che ha acquisito i diritti televisivi di tre match per ogni turno di Serie A, di tutto il campionato di Serie B e di tanti altri eventi. Per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’app DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi al costo di 9,99 euro mensili.