Piacenza-Padova streaming gratis Eleven Sports e diretta tv Serie C, dove vedere il match 26 ottobre

Piacenza-Padova, il big match del girone B. I padroni di casa sono reduci dal pareggio in terra lombarda contro il Feralpi Salò che li ha allontanati ulteriormente dalla vetta occupata proprio dai veneti. La squadra di mister Franzini ha totalizzato 18 punti in undici giornate, mentre gli ospiti sono primi in classifica con 25 punti. Gli uomini di Salvatore Sullo hanno riscattato l’ultimo periodo opaco con la vittoria casalinga nei dieci minuti finali contro la Sambenedettese e sono tallonati dal Vicenza. Il match Piacenza-Padova, valevole per la dodicesima giornata del girone B della Serie C 2019/20, si gioca sabato 26 ottobre alle ore 20.45 nello stadio Renato Garilli di Piacenza. L’arbitro designato per la sfida è il signor Luca Zufferli della sezione di Biella. Gli ultimi precedenti ufficiali tra le due squadre risalgono alla stagione di Serie B 2010/11 con un pareggio sia all’andata che al ritorno.

Dove vedere Piacenza-Padova, diretta tv e streaming

Il match Piacenza-Padova sarà trasmesso in diretta streaming esclusiva su Eleven Sports, servizio raggiungibile tramite sito oppure app disponibile su smartphone, tablet, smart TV, Chromecast e Amazon Fire Stick. È necessario abbonarsi alla piattaforma con uno dei metodi di pagamento previsti dal servizio: tutte le partite della regular season €49.99 ( prezzo annuale in promo), abbonamento mensile €4.99.