Piacenza-Vicenza streaming gratis Eleven Sports e diretta tv Serie C, dove vedere il match 13 ottobre

Piacenza-Vicenza, il big match del girone B. I padroni di casa di mister Franzini sono reduci dalla brutta sconfitta esterna per 4-2 contro la Sambenedettese che li ha portati ad otto punti di distacco dalla vetta occupata dal lanciatissimo Padova. I rossi hanno totalizzato 14 punti in otto gare frutto di 4 vittorie, due pareggi e due sconfitte. Momento molto positivo per gli ospiti che hanno vinto 2-1 lo scontro diretto casalingo nell’ultimo turno contro il Cesena con le reti di Vandeputte e Giacomelli. La squadra di mister Mimmo Di Carlo occupa il secondo posto in classifica a meno quattro dalla vetta con 18 punti frutto di cinque vittorie e tre pareggi. Il match Piacenza-Vicenza, valevole per nona giornata del girone B della Serie C 2019/20, si gioca domenica 13 ottobre alle ore 17.30 nello stadio Garilli della città emiliana. Gli ultimi precedenti tra le due squadre risalgono alla stagione cadetta 2010/11 con un successo per parte.

Dove vedere Piacenza-Vicenza, diretta tv e streaming Serie C

Il match Piacenza-Vicenza sarà trasmesso in diretta streaming esclusiva su Eleven Sports, servizio raggiungibile tramite sito oppure app disponibile su smartphone, tablet, smart TV, Chromecast e Amazon Fire Stick. È necessario abbonarsi alla piattaforma con uno dei metodi di pagamento previsti dal servizio: tutte le partite della regular season €49.99 ( prezzo annuale in promo), abbonamento mensile €4.99.