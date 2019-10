Portogallo-Lussemburgo streaming e diretta tv, dove vedere qualificazioni Euro 2020 venerdì 11 ottobre

Cristiano Ronaldo vuole continuare a stupire con il suo Portogallo e la sfida che andrà in scena venerdì 11 ottobre valida per le qualificazioni a Euro 2020, contro il Lussemburgo, ha già il sapore di una vittoria scontata. I portoghesi campioni d’Europa in carica sono costretti a vincere, così da allontanare l’insistente pressing della Serbia che è a un solo punto dai lusitani. CR7 & co. vengono da ben due vittorie consecutive contro Serbia e Lituania, battute agevolmente e con risultati soddisfacenti. Lo stato di forma dell’attaccante della Juventus è strabiliante: Cristiano sa già di non avere tante chance di vincere il prossimo Pallone d’Oro, ma vuole comunque provarci in qualche modo.

I palcoscenici europei con la sua nazionale sono senz’altro essenziali per far cambiar idea ai giornalisti di France Football, che propendono più per premiare Virgil Van Dijk o il rivale storico Leo Messi. Calcio d’inizio ore 20:45, venerdì 11 ottobre.

Portogallo-Lussemburgo streaming e diretta tv del match, qualificazioni a Euro 2020 ore 20:45

Il match valido per le qualificazioni a Euro 2020, Portogallo-Lussemburgo, in programma venerdì 11 ottobre alle ore 20:45, non sarà trasmesso da nessuna emittente italiana in diretta tv. Per coloro che volessero vedere il match in streaming, non ci sono ancora notizie in merito. Consigliamo di visitare le pagine Facebook ufficiali delle due nazionali, le quali potrebbero trasmettere il match in streaming Qualora ci fossero aggiornamenti, la redazione di SuperNews vi renderà informati.