Probabili Formazioni Bundesliga 8a giornata: Coman dal 1′

Terminata la settimana dedicata alle Nazionali e alle qualificazioni ai prossimi Europei 2020, ripartono tutte le maggiori competizioni europee tra le quali vi è certamente la Bundesliga. Come c’eravamo lasciati con la massima competizione calcistica tedesca?

Nell’ultima giornata di campionato c’è stato il crollo a sorpresa del Bayern Monaco in casa contro l’Hoffenheim (1-2) e il “cambio” in vetta alla classifica con l’altrettanto sorprendente Borussia Mönchengladbach che, battendo in casa per 5-1 l’Augusta, ha raggiunto quota 16 punti e la prima posizione. A seguire al secondo posto vi è il Wolfsburg a quota 15 punti e unica squadra ancora imbattuta in questo torneo.

Attualmente quindi la classifica delle prime posizioni è la seguente: 1°Borussia Mönchengladbach (16), 2°Wolfsburg (15), 3°Bayern Monaco, Friburgo, Lipsia, Schalke e Bayern Leverkusen (tutti a pari punti a quota 14).

L’ottavo turno della massima competizione calcistica tedesca inizierà con l’anticipo di Venerdì sera in programma alle ore 20.30 con la sfida tra il Francoforte e il Bayer Leverkusen.

Il palinsesto della Bundesliga però, come sempre, è sempre più ricco il Sabato dove ci sono ben cinque partite alle ore 15.30 (Augusta-Bayern, Brema-Hertha, Düsseldorf-Magonza, RB Lipsia-Wolfsburg e Union Berlino-Friburgo) e un posticipo alle ore 18.30 con Dortmund-Mönchengladbach.

Tra le sfide da tenere sott’occhio nella giornata di Sabato vi è certamente la sfida tra il Lipsia allenato dal tecnico Julian Nagelsmann e il Wolfsburg di Oliver Glasner, certamente due tra le squadre che hanno meglio figurato in questo primo scorcio di stagione.

Altra sfida importante però delle ore 18.30 è quella tra il Borussia Dortmund, attualmente in ritardo di classifica rispetto alle prime e tre del campionato e l’attuale capolista, il Borussia Mönchengladbach. Questa partita è molto importante per i ‘gialloneri’ non solo per migliorare la propria posizione in classifica, ma anche per guadagnare maggiore autostima in vista del doppio match europeo in programma nel prossimo mese contro l’Inter di Antonio Conte.

Nella giornata di Domenica sono in programma invece due match: Colonia-Paderborn (15.30) e Hoffenheim-Schalke (20.30).

Ecco le probabili formazioni bundesliga della giornata 8:

FRANCOFORTE-BAYER LEVERKUSEN

Eintracht Francoforte (3-4-3): Ronnow; Toure, Hasebe, Hinteregger; Kostic, Rode, Sow, da Costa; Paciencia, Kamada, Silva.

Leverkusen (4-3-2-1): Hradecky; Weiser, Tah, Bender, Wendell; Havertz, Aranguiz, Baumgartlinger; Bellarabi, Amiri; Volland.

ASBURGO-BAYERN MONACO

Augsburg (4-2-3-1): Koubek; Framberger, Jedvaj, Uduokhai, Max; Moravek, Oxford; Hahn, Gregoritsch, Vargas; Niederlechner.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Sule, Boateng, Kimmich; Alcantara, Tolisso; Gnabry, Coutinho, Coman; Lewandowski.

WERDER BREMA-HERTA BERLINO

Werder Brema (4-3-3): Pavlenka; Gebre Selassie, Veljkovic, Gross, Friedl; Eggestein, Sahin, Klaassen; Sargent, Bittencourt, Rashica.

Hertha Berlino (4-2-3-1): Jarstein; Klunter, Stark, Boyata, Mittelstadt; Skjelbred, Grujic; Wolf, Darida, Lukebakio; Ibisevic.

FORTUNA DUSSELDORF-MAINZ

Fortuna Dusseldorf (4-2-3-1): Steffen; Zimmermann, Kasim, Ayhan, Giesselmann; Baker, Bodzek; Tekpetey, Fink, Thommy; Hennings.

Mainz (4-4-2): Zentner; Baku, St. Juste, Niakhate, Brosinski; Oztunali, Kunde Malong, Fernandes, Boetius; Quaison, Onisiwo.

LIPSIA-WOLFSBURG

Lipsia (4-4-2): Gulacsi; Halstenberg, Upamecano, Orban, Klostermann; Sabitzer, Laimer, Demme, Forsberg; Werner, Poulsen.

Wolfsburg (3-4-3): Pervan; Knoche, Bruma, Tisserand; William, Guilavogui, Arnold, Steffen; J. Victor, Weghorst, Brekalo.

UNION BERLINO-FRIBURGO

Union Berlino (3-4-3): Gikiewicz; Friedrich, Subotic, Schlotterbeck; Trimmel, Gentner, Andrich, Lenz; Becker, Andersson, Bulter.

Friburgo (3-4-3): Schwolow; Kuber, Koch, Heintz; Schmid, Abrashi, Hofler, Gunter; Haberer, Waldschmidt, Sallai.

BORUSSIA DORTMUND-BORUSSIA MONCHENGLADBACH

Boruusia Dortmund (4-2-3-1): Burki; Guerreiro, Akanji, Hummels, Piszczek; Witsel, Delaney; Hazard, Reus, Hakimi; Gotze.

Monchengladbach (4-3-3): Sommer; Elvedi, Wendt, Jantschke, Bensebaini; Kramer, Zakaria, Benes; Herrmann, Embolo, Thuram.

COLONIA-PADERBORN

Colonia (4-2-3-1): Horn; Ehizibue, Bornauw, Czichos, Katterbach; Hector, Skhiri; Kainz, Schaub, Schindler; Terodde.

Paderborn (4-4-2): Zingerle; Drager, Kilian, Schonlau, Collins; Ritter, Vasiliadis, Proger, Oliveira-Souza; Shelton, Michel.

HOFFENHEIM-SCHALKE

Hoffenheim (4-5-1): Baumann; Posch, Akpoguma, Hubner, Skov; Kaderabek, Rudy, Grillitsch, Geiger, Bebou; Adamyan.

Schalke (4-4-2): Nubel; Kenny, Stambouli, Sane, Oczipka; Kutucu, Serdar, Mascarell, Harit; Burgstaller, Matondo.