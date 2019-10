Probabili formazioni Milan Spal: Piatek torna dal 1° minuto?

Quella di giovedì contro la Spal è sfida delicata per i rossoneri. Gli uomini allenati da Pioli devono reagire dopo la sconfitta di domenica sera contro la Roma. La zona retrocessione dista soltanto 3 punti e quindi la vittoria è d’obbligo. Con Pioli è migliorata la manovra, i giocatori arrivano con maggiore rapidità in zona goal. I problemi che non sono stati ancora risolti sono quelli relativi agli errori individuali e i cali di concentrazione. Al momento il Milan non può permetterseli.

Finora i rossoneri hanno lasciato per strada troppi punti. Ormai vedendo la fragilità difensiva del Milan qualsiasi squadra può sperare in un risultato positivo. Pioli in questo turno infrasettimanale potrebbe fare qualche cambio rispetto all’ultima partita.

Probabili formazioni Milan Spal

Alcuni giocatori potrebbero essere tenuti a riposo per la sfida contro la Lazio. Per quanto riguarda le probabili formazioni di Milan Spal, i ballottaggi in casa rossonera riguardano Conti–Calabria e Biglia–Bennacer. Per quanto riguarda il centro dell’attacco Pioli dovrebbe dare spazio a Piatek dal primo minuto e lasciare in panchina Leao. Le ali invece saranno ancora una volta Suso e Calhanoglu. A centrocampo Kessie e Paquetà confermati mezzali. A nulla sono valse le proteste di qualche giorno fa sui social da parte dei tifosi rossoneri. Suso potrebbe essere ancora schierato dal primo minuto, nonostante le deludenti prestazioni contro Lecce e Roma. In questo momento un pò di panchina non può che fargli bene. Potrebbe giovarne anche la squadra. Nella giornata di ieri invece si era parlato di un ballottaggio tra Castillejo e Rebic per sostituire Suso e anche della possibilità di di vedere dall’inizio Duarte come terzino. Vedremo se Pioli deciderà di far riposare lo spagnolo o schierarlo dal primo minuto, andando anche contro i tifosi. Il problema che nè Giampaolo e nè Pioli sono riusciti a risolvere è quello dell’attacco. Il Milan finora ha realizzato 9 goal in campionato. Solo Hellas Verona, Udinese, Sampdoria, Brescia e Spal ne hanno fatti di meno.

Per quanto riguarda la squadra allenata da Semplici i dubbi potrebbero essere in difesa dove Cionek sembra favorito su Igor e a centrocampo con Kurtic che ha preso una botta durante il match contro il Napoli. In attacco confermata la coppia Floccari-Petagna. Rispetto al Milan la Spal è in un buon momento di forma dopo il pareggio in casa contro il Napoli. Per risalire in classifica e uscire dalla zona retrocessione la squadra emiliana dovrà fare l’impresa contro i rossoneri. Non sarà facile, anche se la Spal ha le armi per mettere in difficoltà la squadra allenata da Stefano Pioli.

Ecco le probabili formazioni di Milan Spal:

Milan 4-3-3: Donnarumma; Musacchio Romagnoli; Calabria Hernandez; Bennacer Kessie Paquetà; Calhanoglu Piatek Suso;

Spal 3-5-2: Berisha; Cionek Vicari Tomovic; Stefrezza Kurtic Valdifiori Murgia Reca; Petagna Floccari;