Probabili Formazioni Premier League 11esimo turno:out ancora Pogba

Dopo la breve parentesi infrasettimanale della EFL CUP, la Premier League torna in campo con l’undicesimo turno e con esso torna la rincorsa al Liverpool, attualmente in capo alla classifica con un ruolino di marcia fatto da nove vittorie, un pareggio e zero sconfitte. A inseguire i ragazzi di Klopp, ci sono i ragazzi di Guardiola. I ‘citiziens’, dopo le prime difficoltà stagionali, sembrano aver recuperato quella freschezza mentale e la solidità difensiva che hanno concesso loro di vincere lo scorso anno la stessa Premier.

Per ciò che concerne il Liverpool, i ‘reds’ scenderanno in campo in trasferta contro l’Aston Villa che, proprio nella scorsa giornata, ha perso nettamente per 3-0 in casa del Manchester City. I ragazzi di Guardiola invece giocheranno in casa contro il Southampton in un match che, almeno sulla carta, non dovrebbe essere molto difficoltoso da affrontare per De Bruyne e compagni.

L’undicesimo turno della massima competizione calcistica inglese inizierà Sabato con l’anticipo tra il Bournemouth e il Manchester United alle ore 13.30.

A seguire invece sono in programma ben altre sei partite:Arsenal vs Wolves, Aston Villa vs Liverpool, Brighton vs Norwich, Manchester City vs Southampton, Sheffield Utd vs Burnley e West Ham vs Newcastle (tutte previste alle ore 16.00)

Alle ore 18.00 della stessa giornata è prevista anche Watford vs Chelsea.

Nella giornata di calcio inglese di Domenica invece sono in programma altre due partite: Crystal Palace vs Leicester (15.00) ed Everton vs Tottenham (17.30).

PROBABILI FORMAZIONI PREMIER LEAGUE

BOURNEMOUTH VS MANCHESTER UNITED

Bournemouth (4-4-2): Ramsdale; Smith, Cook, Aké, Rico; Fraser, Billing, Lerma, Danjuma; King, Wilson.

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Maguire, Lindelof, Young; Fred, McTominay; James, Pereira, Martial; Rashford

ARSENAL VS WOLVERHAMPTON

Arsenal (4-4-2): Leno; Chambers, Sokratis, Luiz, Tierney; Pépé, Guendouzi, Ceballos, Saka; Lacazette, Aubameyang.

Wolverhampton (3-4-3): Patricio; Bennett, Coady, Saiss; Doherty, Dendoncker, Moutinho, Jonny; Traoré, Jimenez, Jota.

ASTON VILLA VS LIVERPOOL

Aston Villa (4-3-3): Heaton; Guilbert, Engels, Mings, Targett; McGinn, Luiz, Nakamba; El Ghazi, Wesley, Grealish.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Lovren, van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Sarah, Firmino, Mané.

BRIGHTON VS NORWICH

Brighton (3-5-2): Ryan; Webster, Dunk, Burn; Montoya, Gross, Propper, Stephens, Alzate; Connolly, Maupay.

Norwich (4-2-3-1): Krul; Aarons, Amadou, Godfrey, Lewis; Tettey, McLean; Buendia, Leitner, Cantwell; Pukki.

MANCHESTER CITY VS SOUTHAMPTON

Manchester City (4-3-3): Ederson; Cancelo, Stones, Fernandinho, Mendy; De Bruyne, Gundogan, Silva; Mahrez, Aguero, Sterling.

Southampton (4-3-3): McCarthy; Valery, Bednarek, Vestergaard, Danso; Ward-Prowse, Romeu, Hojbjerg; Boufal, Ings, Redmond.

SHEFFIELD VS BURNLEY

Sheffield (3-5-2): Henderson; Basham, Egan, O’Connell; Baldock, Lundstram, Norwood, Fleck, Stevens; Mousset, McGoldrick.

Burnley (4-4-2): Pope; Lowton, Tarkowski, Mee, Pieters; McNeil, Cork, Westwood, Brady; Rodriguez, Wood.

WEST HAM VS NEWCASTLE

West Ham (4-2-3-1): Jimenez; Fredericks, Balbuena, Diop, Cresswell; Rice, Noble; Yarmolenko, Snodgrass, Anderson; Haller.

Newcastle (3-5-2): Dubravka; Fernandéz, Lascelles, Clark; Yedlin, Almiron, Longstaff, Shelvey, Willems; Joelinton, Saint-Maximin.

WATFORD VS CHELSEA

Watford (3-5-1-1): Foster; Cathcart, Dawson, Kabasele; Janmaat, Hughes, Chalobah, Doucouré, Holebas; Pereyra; Deulofeu.

Chelsea (4-2-3-1): Kepa; Azpilicueta, Zouma, Tomori, Alonso; Kovacic, Jorginho; Willian, Mount, Pulisic; Abraham.

CRYSTAL PALACE VS LEICESTER

Crystal Palace (4-3-3): Guaita; Ward, Cahill, Tomkins, van Aanholt; Kouyaté, Milivojevic, McArthur; Townsend, Ayew, Zaha.

Leicester (4-1-4-1): Schmeichel; Pereira, Evans, Soyuncu, Chilwel; Ndidi; Ayoze, Maddison, Tielemans, Barnes; Vardy.

EVERTON VS TOTTENHAM

Everton (4-2-3-1): Pickford; Sidibé, Mina, Keane, Digne; Davies, Gomes; Walcott, Sigurdsson, Iwobi; Richarlison.

Tottenham (4-2-3-1): Gazzaniga; Aurier, Alderweireld, Davynson, Davies; Sissoko, Winks; Eriksen, Alli, Son; Kane.