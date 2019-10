Probabili Formazioni Serie A 10a giornata:Caicedo in coppia con Immobile?

Neanche il tempo di archiviare il nono turno del campionato che ha visto ‘inciampare’ tante big, che la Serie A già riparte con il turno infrasettimanale della decima giornata e con essa, ricomincia la rincorsa alla capolista Juventus.

Ad aprire il decimo turno della massima competizione calcistica italiana vi è Martedì alle ore 19.00 il match tra il Parma e il Verona. Le due squadre arrivano a questa partita con due stati d’umore completamente opposti: da un lato vi è un Parma che ha ben figurato a San Siro ottenendo un punto con un’ottima partita fatta di sostanza e ripartenze di qualità; dall’altra un Verona che ha perso in casa contro il Sassuolo per 0-1.

Alle ore 21.00 invece ci sarà la sfida tra il Brescia di Eugenio Corini (reduce dalla sconfitta rimediata in casa del Genoa, 3-1 ndr.) e l’Inter di Antonio Conte. Come anticipato precedentemente i nerazzurri vengono da un pareggio sofferto contro il Parma e si vogliono riscattare con una vittoria contro il Brescia dell’ex Mario Balotelli per riconquistare, almeno una notte, la vetta della classifica.

Nella giornata di Mercoledì invece sono in programma ben sette partite: con Napoli vs Atalanta (ore 19.00) e Cagliari vs Bologna, Juventus vs Genoa, Lazio vs Torino, Sampdoria vs Lecce, Sassuolo vs Fiorentina, Udinese vs Roma (ore 21.00).

Tra le partite sopracitate merita certamente particolare attenzione quella che vede di fronte il Napoli di Ancelotti, reduce da un deludente pareggio in casa della Spal, e l’Atalanta di Gasperini invece reduce da una travolgente vittoria per 7-1 contro l’Udinese.

Come posticipo della decima giornata di campionato vi è in programma la sfida tra il Milan e la Spal, con i rossoneri obbligati a vincere per smuovere una classifica che li vedono attualmente appaiati alla dodicesima posizione con soli dieci punti totalizzati.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A 10a Giornata

PARMA-VERONA

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Dermaku, Pezzella Giu.; Kucka, Brugman, Barillà; Kulusevski, Gervinho, Karamoh

Squalificati: Scozzarella | Indisponibili: Bruno Alves, Gagliolo, Cornelius, Grassi, Inglese

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Verre, Zaccagni; Stepinski

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Badu, Bessa, Pazzini, Bocchetti

BRESCIA-INTER

BRESCIA (3-5-2): Joronen; Cistana, Gastaldello, Mangraviti; Sabelli, Bisoli, Tonali, Romulo, Mateju; Donnarumma, Balotelli

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Chancellor, Torregrossa, Tremolada, Viviani, Dessena

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Gagliardini, Biraghi; Lautaro Martinez, Lukaku

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Sensi, D’Ambrosio, Sanchez

NAPOLI-ATALANTA

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Luperto; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Insigne; Milik, Lozano

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Manolas, Malcuit, Hysaj

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Kjaer, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Gomez; Muriel

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Zapata D., Palomino

CAGLIARI-BOLOGNA

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Faragò, Pisacane, Klavan, Pellegrini Lu.; Nandez, Oliva, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Cragno, Pavoletti

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Bani, Krejci; Poli, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone N.; Santander

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Destro, Medel, Tomiyasu, Dijks

JUVENTUS-GENOA

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Cristiano Ronaldo

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Chiellini, Pjanic, Ramsey, Perin, Higuain

GENOA (4-2-3-1): Radu; Ghiglione, Romero, Zapata, Barreca; Schone, Cassata; Lerager, Agudelo, Kouamé; Pinamonti

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Pajac, Criscito, Favilli

LAZIO-TORINO

LAZIO (3-5-2) Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile

Squalificati: Vavro | Indisponibili: Proto

TORINO (3-4-1-2) Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; De Silvestri, Lukic, Rincon, Meité, Laxalt; Belotti, Zaza

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Bonifazi

SAMPDORIA-LECCE

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszyinski, Murillo, Colley, Murru; Rigoni, Ekdal, Bertolacci, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Maroni, Thorsby, Regini, Linetty, Seculin

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Tabanelli; Falco; Lamantia, Lapadula

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Imbula, Fiamozzi, Farias, Majer

SASSUOLO-FIORENTINA

SASSUOLO (4-3-3) Consigli; Toljan, Marlon, Romagna, Peluso; Traoré, Obiang, Duncan; Berardi, Defrel, Caputo

Squalificati: Magnanelli | Indisponibili: Bourabia, Ferrari, Mazzitelli, Pegolo, Rogerio, Chiriches

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini; Venuti, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Boateng

Squalificati: Ranieri, Ribery | Indisponibili: Caceres, Lirola, Rasmussen

UDINESE-ROMA

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Samir; Ter Avest, Mandragora, Jajalo, De Paul, Sema; Nestorovski, Okaka

Squalificati: Opoku | Indisponibili: Larsen

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Smalling, Fazio, Kolarov; Veretout, Mancini; Kluivert, Zaniolo, Perotti; Dzeko

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Mkhitaryan, Diawara, Pellegrini, Zappacosta, Kalinic, Cristante

MILAN-SPAL

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Leo Duarte, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer, Paquetà; Castillejo, Piatek, Calhanoglu

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Rodriguez, Caldara, Bonaventura

SPAL (3–5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Tomovic; Strefezza, Murgia, Missiroli, Kurtic, Reca; Petagna, Floccari