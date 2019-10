Probabili Formazioni Serie A, 8a giornata:Inter senza Sanchez, Higuain dal 1′?

Lasciata alle spalle la settimana dedicata alle nazionali, la Serie A riparte con la sedicesima giornata e con essa, la rincorsa alla squadra che dallo scorso turno è diventata la nuova capolista del campionato: la Juventus.

I bianconeri allenati da Maurizio Sarri hanno raggiunto la prima posizione in classifica grazie alla vittoria in trasferta contro l’Inter di Antonio Conte al San Siro, giocando un ottimo calcio e creando tantissime occasioni da goal.

A proposito di Inter, i nerazzurri hanno perso con la pausa delle nazionali, per infortuni d’importante entità, due calciatori di rilievo come D’Ambrosio e Sanchez, complicando i piani del tecnico che dovrà sopperire alla loro assenza nel prossimo mese.

Per ciò che concerne l’ottava giornata del massimo campionato italiano, la prima partita in programma si terrà all’Olimpico Sabato alle ore 15.00 in cui scenderanno in campo la Lazio di Inzaghi contro l’Atalanta di Gasperini, che dovrà fare a meno di Zapata (anche lui infortunato con la Nazionale ndr.).

Nella stessa giornata scenderanno in campo il Napoli di Carlo Ancelotti al San Paolo contro il Verona (ore 18) e la Juventus contro il Bologna all’Allianz Stadium (ore 20.45).

L’ottavo turno di campionato poi prosegue nella giornata di Domenica con ben sei partite in programma.

L’anticipo domenicale è quello tra Sassuolo e Inter (ore 12), in una trasferta storicamente molto complicata per i nerazzurri che non vincono a Reggio Emilia dal 2016, rimediando ben quattro sconfitte negli ultimi cinque precedenti.

Alle ore 15.00 sono in programma invece tre match: Cagliari-Spal, Udinese-Torino e Sampdoria-Roma. Per quanto riguarda il match che andrà in scena al Marassi, ci sarà il debutto di Claudio Ranieri sulla panchina della Sampdoria contro il suo passato e la sua squadra del cuore, la Roma.

Alle ore 18.00 ci sarà Parma-Genoa mentre, nel posticipo domenicale, scenderà in campo il nuovo Milan di Pioli contro il Lecce di Liverani al San Siro.

A chiudere l’ottava giornata di campionato Lunedì sera, ci sarà Brescia-Fiorentina, con i viola alla ricerca della quarta vittoria consecutiva.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A

LAZIO-ATALANTA

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Correa

Squalificati: Leiva | Indisponibili: Proto

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Muriel

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: D. Zapata

NAPOLI-VERONA

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Insigne; Llorente, Mertens

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Maksimovic, Hysaj

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Salcedo, Zaccagni; Stepinski

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Badu, Bessa, Crescenzi, Pazzini

JUVENTUS-BOLOGNA

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Higuain, Ronaldo

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Chiellini, De Sciglio, Douglas Costa, Ramsey

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Denswil, Dijks; Schouten, Poli; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio

Squalificati: Medel | Indisponibili: Destro, Tomiyasu, Medel

SASSUOLO-INTER

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Peluso; Duncan, Obiang, Traoré; Berardi, Defrel, Caputo

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Chiriches, Pegolo, Rogelio

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Asamoah; Lukaku, Lautaro Martinez

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: D’Ambrosio, Sanchez

CAGLIARI-SPAL

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Pinna, Ceppitelli, Pisacane, Lu. Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Cacciatore, Cragno, Lykogiannis, Mattiello, Cavoletti

SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Igor; Sala, Murgia, Missiroli, Kurtic, Reca; Petagna, Floccari

Squalificati: Strefezza | Indisponibili: Di Francesco, Fares, D’Alessandro

SAMPDORIA-ROMA

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Murillo, Ferrari A., Murru; Jankto, Ekdal, Vieira; Ramirez; Gabbiadini, Quagliarella

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Seculin, Linetty

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Florenzi, Zaniolo, Kluivert; Kalinic

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Diawara, Mkhitaryan, Under, Pellegrini, Zappacosta

UDINESE-TORINO

UDINESE (3-5-2): Musso; Opoku, Ekong, Samir; Ter Avest, Mandragora, Jajalo, De Paul, Sema; Lasagna, Okaka

Squalificati: Sanchez | Indisponibili: Larsen

TORINO (3-4-3): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Lyanco; Aina, Baselli, Rincon, Meité, Ansaldi; Verdi; Belotti

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Nessuno

PARMA-GENOA

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, B. Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Barillà; Kulusevski, Inglese, Gervinho

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Laurini

GENOA (3-5-2): I. Radu; El Yamiq, C. Zapata, Goldaniga; Ghiglione, Lerager, Radovanovic, Schone, Pajac; Kouamé, Pinamonti

Squalificati: Biraschi, Romero, Saponara | Indisponibili: Criscito

MILAN-LECCE

MILAN (4-3-3): Reina, Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Biglia, Paquetà; Suso, Piatek, Leao

Squalificati: Calabria, Castillejo | Indisponibili: Nessuno

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Majer, Tachtsidis, Tabanelli; Mancosu; Falco, Babacar

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Imbula

BRESCIA-FIORENTINA

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Cistana, Mateju; Bisoli, Tonali, Dessena; Romulo; A. Donnarumma, Balotelli

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Torregrossa

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella Ger., Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Ribery

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Nessuno