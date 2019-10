Roma-Milan, vincere per rinascere. 9.a giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Allo stadio Olimpico di Roma scendono in campo i giallorossi di Paulo Fonseca e il Milan di Stefano Pioli. La Roma in classifica ha 13 punti, mentre i rossoneri ne hanno 10. Le due squadre vivono un momento piuttosto complicato. I giallorossi arrivano al match di oggi reduci da due pareggi: uno in campionato contro la Sampdoria dell’ex Ranieri e uno in Europa League contro il Borussia M’Gladbach. IL Milan gioca la seconda partita dell’era Pioli, dopo che il debutto del nuovo tecnico ha portato un pareggio contro il Lecce. La Roma in casa non vince dallo scorso 15 settembre, 4-2 contro il Sassuolo. Il Milan in trasferta ha vinto l’ultimo match giocato, 2-1 contro il Genoa. Vittoria che non ha salvato Giampaolo dall’esonero.

Roma-Milan, come seguire il match in tv e streaming

Roma-Milan, info tv e streaming. La sfida tra Roma e Milan è in programma alle ore 18 allo stadio Olimpico e sarà visibile in diretta su Sky Sport Serie A. La diretta streaming sarà visibile sulla piattaforma Sky Go. Emergenza totale per Fonseca soprattutto a centrocampo. La scelta dell’allenatore portoghese dovrebbe ricadere su Gianluca Mancini da mediano, come in Europa League, con Veretout e Pastore più alti a ridosso della punta Dzeko. Sulle fasce dovrebbero esserci Zaniolo da una parte e Perotti dall’altra con Florenzi che tornerebbe a fare il terzino. Il Milan di Pioli, invece, dovrebbe essere ancora quello che ha pareggiato con il Lecce nel turno precedente con il tridente Suso, Leao, Calhanoglu con Biglia che dovrebbe essere il regista insieme a Paquetà e Kessiè.