Nicolò Zaniolo. “Do tutto per la squadra e per questi splendidi tifosi” . Dopo la sfida contro il Milan, commenta ai microfoni di Roma TV il successo ottenuto.

“Siamo molto felici per questi 3 punti, era fondamentale vincere. Ora dobbiamo vincere a Udine. Abbiamo giocato una buona partite nelle due fasi, siamo felicissimi. Siamo cresciuti molti come carattere, rincorrendo l’uomo come vuole i mister. Abbiamo i singoli e le qualità per fare bene. Il mio problema? Era solo un crampo, perché giochiamo ogni 3 giorni, ma è passato. Il gol? Ho guardato il portiere fino alla fine e l’ho calciata,alla seconda invece me l’ha presa: si segna e si sbaglia, ma l’importante era vincere. Mi trovo bene ovunque, dove vuole il mister gioco, do tutto per questa grandissima maglia e per questi splendidi tifosi”.



Le sue dichiarazioni sono riportate dal Corriere dello Sport.

“E’ stata una bellissima serata soprattutto per la squadra, io penso ad allenarmi giorno dopo giorno e migliorare e poi lascio parlare il campo. Il pubblico è stato fantastico e sempre presente, lo ringrazio per questi grandissimi applausi che mi riservano ogni domenica anche quando gioco meno bene. Spero di farli gioire tante altre volte. Ora pensiamo a vincere a Udine.”.