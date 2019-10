Romania-Norvegia streaming gratis e diretta tv qualificazioni Euro 2020, dove vedere il match oggi 15 ottobre

Romania-Norvegia, scontro diretto per la qualificazione. I padroni di casa allenati da Contra sono reduci dalla vittoria per 3-0 contro le Far Oer e con 13 punti inseguono la Svezia per il secondo posto del girone F che dista una sola lunghezza. Gli ospiti invece hanno strappato un preziosissimo pareggio in casa contro la Spagna con un rigore di King nei minuti di recupero ed occupano il quarto posto nel raggruppamento con 10 punti. Il match Romania-Norvegia, valevole per l’ottava giornata del gruppo F delle qualificazioni a Euro 2020, si gioca martedì 15 ottobre alle ore 20.45 nello stadio Arena Nationala di Bucarest. È una sfida da dentro fuori considerando che gli svedesi sono impegnati contro gli spagnoli. Nei cinque precedenti tra le due squadre si registrano tre pareggi e una vittoria per parte: l’ultima sfida dello scorso giugno a Oslo è terminata 2-2 con una doppia rimonta dei rumeni.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ROMANIA-NORVEGIA

ROMANIA (4-2-3-1): Tatarusanu, Benzar, Nedelcearu, Radu, Tosca; Marin, Stanciu; Hagi, Keseru, Deac; Puscas.

NORVEGIA (4-2-3-1): Jarstein; Elabdellaoui, Nordtveit, Ajer, Aleesami; Henriksen, Berge; Selnaes, Odegaard, Johansen; King

Dove vedere Romania-Norvegia, diretta tv e streaming

Il match Romania-Norvegia non sarà trasmesso in diretta televisiva e streaming sul territorio italiano. Per gli appassionati che intendono seguire la sfida si consiglia di consultare le dirette live in tempo reale presenti sul web