Salisburgo-Napoli streaming gratis e diretta Tv Champions League: dove vedere il match del 23/10

VERSO SALISBURGO-NAPOLI

Mercoledì 23 ottobre, alle ore 21:00, andrà di scena il match valido per il terzo turno della fase a gironi della Champions League tra Salisburgo-Napoli. Le due compagini si sfideranno alla Red Bull Arena di Salisburgo, dinanzi ad una grande cornice di pubblico. I padroni di casa, primi nella Bundesliga austriaca, si avvicinano al match reduci da una vittoria e una sconfitta nelle ultime due giornate della massima competizione europea. Infatti, i ragazzi di Jesse Marsch hanno vinto in casa per 6-2 contro il Genk ed hanno perso in trasferta per 4-3 contro il Liverpool. Il Napoli, invece, si avvicina alla trasferta austriaca reduce da una vittoria e un pareggio nelle ultime due gare di Champions League. La squadra di mister Carlo Ancelotti, infatti, ha vinto al San Paolo per 2-0 contro i reds del Liverpool ed hanno pareggiato in Belgio per 0-0 contro il Genk.

SALISBURGO-NAPOLI: STREAMING GRATIS E DIRETTA TV

La gara sarà visibile in tv mercoledì 23 ottobre alle ore 21 su Sky Sport. Su pc, smartphone e smart tv gli abbonati potranno usufruire dello streaming tramite l’app Sky Go.

SALISBURGO-NAPOLI: PROBABILI FORMAZIONI

Salisburgo (4-4-2): Stankovic; Kristensen, Onguené, Wober, Ulmer; Minamino, Mwepu, Junuzovic, Szoboszlai; Daka, Hwang.

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Insigne; Mertens, Milik.