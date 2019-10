SAMPDORIA-ROMA FORMAZIONI: MATCH SEGNO NEL DESTINO – Sembra quasi un segno nel destino questo Sampdoria-Roma: Claudio Ranieri ritorna ad allenare in Serie A Tim sostituendo Di Francesco alla guida della squadra blucerchiata, esordendo contro la sua ex Roma. Ora i tempi sono cambiati e i padroni di casa hanno il compito di risollevare le sorti di una stagione che li ha visti ultimi in classifica fino a questo momento (solo una vittoria in sette giornate); dall’altra parte ci sono i giallorossi che vogliono avvicinarsi alla zona Champions League. Ma come sempre non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo le formazioni di Sampdoria-Roma.

SAMPDORIA-ROMA FORMAZIONI: LE SCELTE DEGLI ALLENATORI

I blucerchiati schiereranno un 3-4-2-1 con Emiliano Rigoni (che punì l’anno scorso i giallorossi con una doppietta quando era alla corte dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini) e Ramirez a supporto dell’unica punta Quagliarella. Jankto, Murru, Depaoli ed Ekdal comporranno la linea mediana doriana. Per quanto riguarda la Roma 4-2-3-1: Zaniolo, Under e Kluyvert aiuteranno sulla trequarti il centravanti ex Milan Kalinic. Veretout e Cristante sono gli uomini scelti per il centrocampo.

SAMPDORIA-ROMA FORMAZIONI

Sampdoria (3-4-2-1): Audero; Bereszynski, Colley, Murillo; Depaoli, Ekdal, Jankto, Murru; Rigoni, Ramirez; Quagliarella.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Smalling, Fazio, Kolarov; Veretout, Cristante; Under, Zaniolo, Kluyvert; Kalinic.