SASSUOLO-INTER FORMAZIONI: OBBIETTIVO RISCATTO IMMEDIATO – La grandezza non si misura solo nelle vittorie, ma anche nella forza di rialzarti dalle cadute: è questo l’obbiettivo dell’Inter che, dopo aver subito il sorpasso della Juventus di Maurizio Sarri, affronterà un Sassuolo alla ricerca di punti salvezza. I padroni di casa hanno ancora una partita da recuperare (il match contro il Brescia è stato rimandato per via della morte del presidente neroverde Squinzi), ma hanno bisogno di ritornare a vincere al Mapei Stadium. Gli uomini di Antonio Conte vogliono rimanere agganciati ai bianconeri e perdere punti per strada può risultare decisivo per le sorti dello scudetto. Ma come sempre non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo le formazioni di Sassuolo-Inter.

SASSUOLO-INTER FORMAZIONI: LE SCELTE DEGLI ALLENATORI

I padroni di casa schiereranno un 4-3-3 offensivo con un tridente formato da Berardi, Caputo e Defrel. Centrocampo affidato a Traoré, Obiang e Duncan che avranno il compito di contenere i nerazzurri milanesi in fase di costruzione. Per quanto riguarda l’Inter classico 3-5-2 con il duo Lukaku e Lautaro a prendere per mano l’attacco nerazzurro; Candreva, Barella, Brozovic, Vecino e Biraghi faranno parte dell’abbondante centrocampo interista.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Peluso; Duncan, Obiang, Traoré; Berardi, Caputo, Defrel.

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Vecino, Biraghi; Lautaro, Lukaku.