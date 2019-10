Sassuolo-Inter streaming gratis e diretta tv DAZN1, dove vedere il match Serie A 20 ottobre

Sassuolo-Inter, i nerazzurri vogliono rimettersi in carreggiata. Gli uomini di mister Antonio Conte sono reduci dalla sconfitta in casa contro la Juventus che ha interrotto la striscia di sei successi consecutivi e ora inseguono proprio i bianconeri al secondo posto in classifica. Dopo la pausa per le nazionali i nerazzurri sono attesi ad un tour de force con sette impegni ravvicinati in 22 giorni tra campionato e coppe. I neroverdi di De Zerbi vivono in un periodo difficile coincidente con la morte del patron Squinzi che ha spinto la Lega Serie A al rinvio del match contro il Brescia nell’ultimo turno. Berardi e compagni hanno totalizzato solo sei punti in sei giornate. Il match Sassuolo-Inter, valevole per l’ottava giornata della Serie A 2019/20, si gioca domenica 20 ottobre alle ore 12.30 nel Mapei Stadium di Reggio Emilia. Nei dodici incontri ufficiali tra le due squadre si registrano 7 vittorie dei padroni di casa, un solo pareggio e 4 successi dei nerazzurri.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI Sassuolo-Inter

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Peluso; Traoré, Obiang, Duncan; Berardi, Caputo, Defrel.

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Asamoah; Lautaro Martinez, Lukaku.

Dove vedere Sassuolo-Inter, diretta tv e streaming

Il match Sassuolo-Inter sarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN, piattaforma del gruppo Perform che ha acquisito i diritti televisivi di tre match per ogni turno di Serie A, di tutto il campionato di Serie B e di tanti altri eventi.