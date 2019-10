Serie A, De Siervo accusa: “La pirateria genera perdite di 1 miliardo di euro, tanti club a rischio fallimento. Multe in arrivo per gli utenti”

Le conseguenze della pirateria, parole dure di De Siervo. In Italia sono sempre di più i consumatori che disdicono l’abbonamento alle pay tv per sottoscrivere Iptv illegali che offrono la visione dei canali di Sky, DAZN e Netflix ad una cifra compresa tra i 10 e i 15 euro mensili. Il fenomeno è sempre più crescente, 4,6 milioni di abbonamenti illegali, e sta causando conseguenze economiche negative in tutto il settore. I ricavi sottratti dalla pirateria sono stimati sopra il miliardo di euro, con 5.700 posti di lavoro a rischio e una perdita di PIL pari a 369 milioni. L’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha commentato così la situazione ai microfoni di Radio Crc: “I dati sono allarmanti. La perdita per colpa della pirateria è stata di oltre un miliardo di euro, che i cittadini, in questo modo, forniscono alla criminalità organizzata. Invito tutti a capire che questa non è una furbata, ma è un reato. Ciascun collegamento internet lascia una scia indelebile all’interno dei server così da garantire l’individuazione alla polizia postale. Se i comportamenti dovessero continuare, i cittadini verranno multati: le multe oscilleranno tra i 2.500 e i 25.000 euro”.

La pirateria mette a rischio il futuro dei club? L’opinione di De Siervo. L’amministratore delegato della Lega Serie A ha lanciato un campanello d’allarme qualora il sistema degli abbonamenti illegali dovesse andare avanti. De Siervo ha fatto un appello particolare agli utenti: “Chiedo ai tifosi di pagare regolarmente l’abbonamento, perché quei soldi andranno alla squadra, affinché vengano investiti nel migliore dei modi. Per poter abbassare i prezzi del calcio in tv, dobbiamo avere molti abbonamenti in più. Se il sistema non trova fondi, è impossibile. In soli due anni, 5-6 squadre di serie A falliranno, se queste furbate continueranno a proliferare. Ad oggi, se si vuole competere con le altre squadre internazionali, bisogna stare alle regole di mercato”.