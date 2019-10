Serie A, la classifica dei tifosi di tutte le squadre: la Juventus domina con 9 milioni, l’Inter supera il Milan

Serie A, la classifica dei tifosi certifica il dominio della Juventus. Il club bianconero è il padrone indiscusso del campionato italiano con otto scudetti consecutivi, la vetta momentanea dopo sette giornate ma anche il primato nel numero dei sostenitori nel nostro paese. Il sondaggio è stato effettuato durante l’estate 2019 da Stage up/Ipsos su un campione di popolazione compresa tra i 14 e i 64 anni. I successi degli ultimi anni e l’effetto Cristiano Ronaldo hanno cresciuto il numero dei sostenitori juventini che sono presenti in maggioranza anche nelle regioni meridionali. Bene le milanesi che completano il podio con quasi 4 milioni di tifosi a testa con l’Inter che ha sorpassato il Milan rispetto alla scorsa stagione. Ricordiamo che i nerazzurri guidano la graduatoria parziale della media spettatori della Serie A 2019/2020 con 63.569 presenze casalinghe, mentre il club rossonero paga in termini di numeri le delusioni degli ultimi anni. Seguono in classifica piazze storiche e calorose come Napoli, Roma e Fiorentina. In fondo troviamo i tifosi delle due neopromosse Lecce e Brescia che precedono il Sassuolo ultimo con appena 72.000 sostenitori.

LA CLASSIFICA DEI TIFOSI DELLA SERIE A 2019/2020

Posizione Squadra Tifosi 1 Juventus 8.725.000 2 Inter 3.975.000 3 Milan 3.868.000 4 Napoli 2.783.000 5 Roma 1.895.000 6 Fiorentina 673.000 7 Lazio 606.000 8 Cagliari 520.000 9 Torino 462.000 10 Bologna 328.000 11 Sampdoria 250.000 12 Atalanta 245.000 13 Genoa 200.000 14 Udinese 170.000 15 Verona 131.000 16 Spal 121.000 17 Parma 100.000 18 Lecce 98.000 19 Brescia 91.000 20 Sassuolo 72.000

(fonte tabella: termometropolitico)