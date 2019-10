Serie A, l’appello di De Siervo: “La pirateria sta distruggendo il calcio italiano. Senza i soldi delle pay tv il sistema crollerà”

Le conseguenze della pirateria, l’allarmismo di De Siervo. In Italia il numero di coloro che hanno deciso di sottoscrivere abbonamenti illegali è sempre più crescente. Non bastano gli ultimi blitz della Guardia di Finanza per arginare il fenomeno, si contano circa 5 milioni di utenti che hanno aderito al “pezzotto”. I ricavi sottratti dalla pirateria sono stimati sopra il miliardo di euro, con 5.700 posti di lavoro a rischio e una perdita di PIL pari a 369 milioni di euro. Tra i più preoccupati per la situazione c’è l’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, che è intervenuto al Festival dello Sport di Trento. Le parole del dirigente sono allarmistiche: “La casa in cui tutti viviamo sta per crollare. Non è uno slogan o uno spot d’effetto, ma lo dicono i numeri: uno su tre accetta la scorciatoia del contenuto rubato“.

La pirateria uccide il calcio, parole dure di De Siervo. L’amministratore delegato della Lega Serie A ha parlato di futuro a rischio per l’intero sistema sportivo italiano. L’intervento nel corso dell’evento Trentino è emblematico: “Per portare in Italia i grandi talenti, le squadre continuano a fare follie economiche, con costi alti. Potremmo vedere ridotto di centinaia di milioni il valore dei nostri diritti, un tale shock economico non sarebbe sopportabile. Facendo cosi’ non si danneggia solo il calcio ma anche il sistema sportivo italiano.Dobbiamo rieducare un Paese, la battaglia alla pirateria e’ iniziata tardi e stiamo arrivando ad essere costretti a punire le persone normali”.