Serie B 2019-2020 7.a giornata, le partite di oggi: Livorno-Chievo il clou

Serie B. Si gioca la 7.a giornata del campionato cadetto, turno che precede la sosta per le nazionali. Il programma di questo turno è stato aperto dall’anticipo Perugia-Pisa di ieri sera che ha visto gli umbri vincere per 1-0 grazie ad una rete di Iemmello. Tutto il turno di Serie B sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva da Dazn. Dazn, oltre la Serie B, offre tanti altri eventi da non perdere dal 4 al 7 ottobre.

Serie B, programma partite sabato 5 ottobre



Il programma della 7.a giornata di Serie B mette in palio punti importanti ma il match più interessante delle ore 15 è Livorno-Chievo ma occhio anche a Pordenone-Empoli, chiude il programma del sabato Trapani-Juve Stabia in programma alle ore 18. Domenica 6 ottobte chiudono i seguenti match: Cremonese-Cittadella (ore 15); Salernitana-Frosinone (ore 15) e Ascoli-Pescara (ore 21). Ecco la presentazione dei 6 incontri del sabato di Serie B.

Cosenza-Venezia. Allo stadio ‘Marulla’ si affrontano due squadre in due posizioni di classifica differenti, i calabresi sono penultimi con solo 3 punti all’attivo e con 0 vittorie; mentre i lagunari sono a metà classifica con 8 punti ed hanno un rendimento esterno ottimo con 2 vittorie ed 1 pareggio, infatti la classifica dei punti in trasferta vede il Venezia in 2.a posizione.

Crotone-Entella. Allo stadio ‘Ezio Scida’ il Crotone riceve l’Entella in un match che forse andava rinviato per la morte improvvisa del preparatore atletico degli ‘squali’ Sergio Mascheroni. Tornando al calcio giocato, i calabresi sono in piena zona playoff con 11 punti e sono reduci da 2 vittorie consecutive contro Juve Stabia e Pescara senza subire reti. I liguri hanno rallentato dopo un avvio di stagione al comando ed adesso occupano la 7.a posizione con 11 punti.

Livorno-Chievo. Allo stadio ‘Picchi’ si gioca il match più interessante di questa 7.a giornata di Serie B. Gli amaranto non stanno passando un buon momento, infatti la squadra di Breda ha raccolto 4 punti in 6 giornate di campionato; mentre i veneti sono afflitti da pareggite, infatti sono ben 3 i pareggi consecutivi dei clivensi che occupano la 13.a posizione di classifica con 7 punti.

Pordenone-Empoli. Alla ‘Dacia Arena’ il Pordenone riceve la capolista Empoli. I ‘ramarri’ sono partiti in quest’avvio di stagione ed occupano l’11.a posizione con 8 punti, l’andamento dei neroverdi è regolare con 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte in 6 giornate di Serie B. I toscani sono al comando della classifica con 14 punti e sono reduci da 3 vittorie consecutive, l’ultima è arrivata contro il Perugia con il punteggio di 3-0.

Spezia-Benevento. Allo stadio ‘Picco’ di La Spezia i padroni di casa dello Spezia ospitano il Benevento. I liguri hanno incominciato male questo campionato raccogliendo solo 4 punti in 6 partite e nell’ultimo turno di Serie B è giunta la pesante sconfitta casalinga per 2-4 contro il Trapani. Le ‘streghe’ occupano la 5.a posizione con 12 punti frutto di 3 vittorie e 3 pareggi, i campani, infatti, sono reduci da due pareggi consecutivi contro Pordenone ed Entella nell’ultimo turno.

Trapani-Juve Stabia. Al ‘Provinciale’ scontro tra due squadre che puntano alla salvezza in questo campionato. I padroni di casa sono rinfrancati dalla prima vittoria in questo campionato di Serie B, avvenuta nel turno precedente contro lo Spezia per 2-4 in trasferta ed in classifica hanno raccolto 4 punti in appena 6 partite. Le ‘vespe’ sono in netta difficoltà, infatti in 6 gare hanno raccolto solo 1 punto e sono reduci da 3 sconfitte consecutive.

Serie B, partite 7.a giornata domenica 6 ottobre



Cremonese-Cittadella (ore 15);

Salernitana-Frosinone (ore 15);

Ascoli-Pescara (ore 21).