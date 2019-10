Serie D, girone H

Serie D girone H, il punto sull’ ottava giornata. Cambia nuovamente la capolista del girone H, infatti in questo girone ora è al comando il Bitonto, che nell’anticipo del sabato strapazza per 3-0 il Taranto al ‘Città degli Ulivi’ e guarda tutti dall’alto con i suoi 16 punti in classifica, per gli ionici la sconfitta di Bitonto ha portato all’esonero di Ragno e al ritorno di Panarelli in panchina. Al secondo posto inseguono 3 squadre a quota 15, ovvero Gladiator, Fasano e Foggia. Proprio il Gladiator è una delle sorprese liete di quest’avvio di stagione, infatti i campani sono reduci da 3 vittorie consecutive in campionato, l’ultima è arrivata contro il Fasano per 1-0 e proprio i brindisini sono secondi con 15 punti in compagnia del Foggia che allo stadio ‘Zaccheria’ non è andato oltre l’ 1-1 contro un ottimo Casarano. In 5.a posizione troviamo il Brindisi che è reduce da due pareggi consecutivi contro Foggia e nell’ultimo turno contro il Nardò. Scende in 6.a posizione il Gelbison che in casa ottiene un pareggio a reti bianche contro il Gravina, ottima vittoria per il Sorrento che tra le mura amiche batte il Cerignola per 2-1 e si piazza in 7.a posizione, a sorpresa la Fidelis Andria perde contro il Val d’Agri 0-1, vince anche l’Altamura che al ‘D’Angelo’ piega per 2-1 la Nocerina. Nella parte bassa della classifica oltre al successo esterno del Val d’Agri, vince anche il Francavilla che ottiene la prima vittoria in campionato con un netto 5-0 sull’Agropoli.

Serie D girone H, 9.a giornata. La nona giornata di questo girone H presenta come big match di giornata la sfida dello stadio ‘Fanuzzi’ tra il Brindisi e la capolista Bitonto, match in programma alle ore 15.30. Impegni complicati per le tre squadre in 2.a posizione, il Gladiator farà visita allo ‘Iacovone’ ad un arrabbiato Taranto e con la voglia di voltare pagina con Panarelli; il Fasano allo stadio ‘Curlo’ ospita la Fidelis Andria; ed infine il Foggià sarà ospite del Nardò nell’ ostica trasferta del ‘Giovanni Paolo II’. Trasferta complicata per la Gelbison che sarà ospite del Cerignola allo stadio ‘Monterisi’; il Sorrento sarà impegnato in trasferta contro il Val d’Agri; molto interessante la sfida dello stadio ‘Capozza’ tra il Casarano e l’Altamura. Chiudono il programma della 9.a giornata le sfide Nocerina-Francavilla e Gravina-Agropoli.

Ecco tutto il programma:

Nardò-Foggia (ore 14.30);

Cerignola-Gelbison (ore 14.30);

Casarano-Altamura (ore 14.30);

Nocerina-Francavilla (ore 14.30);

Taranto-Gladiator (ore 14.30);

Val d’Agri-Sorrento (ore 14.30);

Fasano-Altamura (ore 15);

Brindisi-Bitonto (ore 15.30).

Gravina-Agropoli (ore 15.30)

Serie D, girone I

Serie D girone I, il punto sull’ottava giornata. Il Palermo fa 8/8, infatti i rosanero battono allo stadio ‘Barbera’ il Licata per 2-1 e guidano la classifica a punteggio pieno con 24 punti a +8 sulle inseguitrici, Acireale e Biancavilla che inseguono a 16 punti. L’Acireale ha pareggiato a domicilio 1-1 contro il Ragusa, mentre il Biancavilla ha vinto in trasferta per 0-3 contro il Nola. In zona playoff pareggia il Savoia 1-1 contro l’ F.C Messina, mentre il Troina cade clamorasamente in casa per 2-3 contro il Marsala. Vittorie importanti per Giugliano ed A.C.R Messina che vincono rispettivamente 2-0 contro la Cittanovese e il Roccella per 1-0, entrambe vittorie casalinghe, vince anche il Castrovillari che in casa batte 3-2 il San Tommaso, mentre il fanalino di cosa Palmese ottiene la prima vittoria di questo campionato battendo a domicilio il Corigliano per 3-2.

Serie D girone I, 9.a giornata. Il Palermo cerca la nona sinfonia di questo campionato ma sarà ospite sul difficile campo del Nola; impegni difficili per Acireale e Biancavilla che se la vedranno rispettivamente contro F.C Messina in trasferta e Giugliano in casa. Impegno sulla carta non particolarmente difficile per il Savoia che se la vedrà in trasferta contro un Corigliano in netta difficoltà. Il Troina sarà ospite della Cittanovese; a ridosso della zona playoff molto interessante è la sfida tra Licata e A.C.R Messina. Chiudono il programma della 9.a giornata del girone I le sfide Ragusa-San Tommaso; Marsala-Palmese e Roccella-Castrovillari.

Ecco tutto il programma: