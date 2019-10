Sky, l’algoritmo di Caressa ci riprova: “Vi dico come finirà Inter-Juventus”

Inter-Juventus, il pronostico di Caressa sul derby d’Italia. Domenica sera è in programma il big match tra le due squadre che occupano il primo e il secondo posto nella classifica parziale della Serie A 2019/2020. C’è grande attesa in casa nerazzurra di vedere all’opera il mister Antonio Conte contro il suo passato e riscattare la delusione della sconfitta di Barcellona nonostante una grandissima prestazione della squadra. La speranza è che il campionato possa aver trovato una degna antagonista dei bianconeri di Sarri. Proprio in vista del derby d’Italia, Fabio Caressa si è sbilanciato in un pronostico particolare frutto di calcoli matematici. Il suo famoso “algoritmo” ha profetizzato un 2-2 accompagnato da “gol Inter al 25′ con Lautaro Martinez. Fine primo tempo pareggio di Dybala. Al 25′ della ripresa la Juve è avanti grazie alla rete di Ronaldo. Pareggio di De Vrij a 5′ dalla fine”.

L’algoritmo di Caressa pronostica il risultato di Inter-Juventus, l’ironia sul web. Il meccanismo di previsioni del giornalista di Sky Sport è frutto di calcoli statistici con medie ponderate. Bisogna dire però che nel corso degli anni l’algoritmo di Caressa ha indovinato ben poche volte e in tanti sui social lo hanno preso di mira per l’ennesima volta con commenti ironici come “Prendevate per il culo Mosca per il “pendolino”, oggi abbiamo #Caressa con l’algoritmo.

Maurizione almeno era simpatico ❤….questo ce crede pure” e “Tra dieci anni l’algoritmo sarà la cosa che più condizionerà le nostre vite”

Ma di preciso, cosa assume Caressa prima della diretta?”. Chissà se questa volta i calcoli dell’algoritmo gli daranno ragione.