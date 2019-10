Sky, sempre più bianconera, Caressa invita anche Marchisio

La Juventus di Maurizio Sarri, ieri sera, ha sbancato San Siro, vincendo il secondo scontro diretto dopo quello con il Napoli, battendo l’Inter di Antonio Conte. La Juventus, con i suoi giocatori, s’è mostrata anche questa volta superiore, soprattutto nella ripresa, che ha premiato i bianconeri, con il gol a 10 minuti dal termine di Higuain, ancora lui. Ora, c’è la sosta, e la Juventus, guarda tutti dall’alto.

Ci sono delle polemiche però, riguardo la tv satellitare Sky. Infatti, in settimana, come ben sappiamo il “principino” Marchisio ha lasciato il calcio, e dopo nemmeno 5 giorni, fa parte del club capitanato da Fabio Caressa, che non ha perso tanto tempo per invitarlo. I tifosi dell’Inter (e non solo), sono un po’ infastiditi di questa decisione, infatti, in una partita cosi importante, negli studi, fa parte un calciatore che fino qualche anno fa, era il capitano della Juventus. Ma dov’è questa imparzialità, tanto declamata? come ben sappiamo, Sky, negli ultimi tempi ha perso parecchi utenti, gli abbonamenti non sono come una volta. Parecchie disdette, infatti segnalano, proprio questa troppa “vicinanza” verso la Juventus. Il prossimo invitato chi sarà? Platini?

Il canale, si è unito anche a Dazn, ma sembra che il progetto di non attragga più di tanto, infatti, la pirateria, non è sconfitta del tutto. Anche per questo.